Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Sanat dünyası Gazze için el ele

Sanat dünyası Gazze için el ele

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sanat dünyası Gazze için el ele
Bilgi, Müzik, Katar, Venezuella, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Billie Eilish, Cillian Murphy ve Joaquin Phoenix’in de aralarında olduğu sanatçılar, Londra’daki “Filistin için Birlikte” konseri öncesi yayımlanan videoda ateşkes çağrısı yaptı. Etkinlikte Gazze’ye yardım için 1,5 milyon sterlin toplandı.

MURAT ÖZTEKİN - Aralarında Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem’in de bulunduğu çok sayıda sanatçı, Filistin’e destek çağrısı yaptı.

"ŞİMDİ SESİNİ YÜKSELTMEK ÖNEMLİ"

Çok sayıda ünlü isim, Londra’da düzenlenen “Filistin için Birlikte” (Together for Palestine) konseri öncesinde yayımlanan videoda Filistin’e destek çağrısında bulundu. Videoda katılımcılar “Filistin” diyerek söze başlarken, İngiliz komedyen Steve Coogan “Şimdi sesini yükseltmek önemli, bu olay bittiğinde değil. Ateşkes çağrısı yap. Ölümleri durdur” ifadelerini kullandı.

Videoda ayrıca, Finneas O’Connell, Penélope Cruz ve Natasha Rothwell gibi isimler de yer aldı.

Önceki gece düzenlenen konserde ise Gazze’deki insani yardım çalışmaları için 1,5 milyon sterlin bağış toplandı. Londra’daki OVO Arena Wembley’de düzenlenen konserde dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra Filistinli sanatçılar da sahne aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi orta saha sıkıntısı! Sergen Yalçın formülü gençlerde buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail’de Oscar adayı krizi! Filistin filmi rahatsız etti - Kültür - Sanatİsrail’de Oscar adayı krizi! Filistin filmi rahatsız ettiSinemada bu hafta | Chuck’ın hayatı: Her nefesinin kıymetini bil - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Chuck’ın hayatıKapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli! Hafta sonuna kadar yasak - Kültür - SanatKapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli! Hafta sonuna kadar yasakTürkiye'nin ilk sanat okulu MSGSÜ'nün hikayesi sanatseverlerle buluşuyor - Kültür - SanatTürkiye'nin ilk sanat okulu MSGSÜ'nün hikayesi sanatseverlerle buluşuyorKömürlük olarak kullanılıyordu! 600 yıllık dergah olduğu ortaya açıktı - Kültür - SanatKömürlük olarak kullanılıyordu! 600 yıllık dergah çıktıAdıyaman'dan tarih çıktı! Kazılarda 8 mezar daha gün yüzüne çıkarıldı - Kültür - SanatKazılardan tarih çıktı! 8 mezar bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...