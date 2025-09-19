Sanat dünyası Gazze için el ele

MURAT ÖZTEKİN - Aralarında Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem’in de bulunduğu çok sayıda sanatçı, Filistin’e destek çağrısı yaptı.

"ŞİMDİ SESİNİ YÜKSELTMEK ÖNEMLİ"

Çok sayıda ünlü isim, Londra’da düzenlenen “Filistin için Birlikte” (Together for Palestine) konseri öncesinde yayımlanan videoda Filistin’e destek çağrısında bulundu. Videoda katılımcılar “Filistin” diyerek söze başlarken, İngiliz komedyen Steve Coogan “Şimdi sesini yükseltmek önemli, bu olay bittiğinde değil. Ateşkes çağrısı yap. Ölümleri durdur” ifadelerini kullandı.

Videoda ayrıca, Finneas O’Connell, Penélope Cruz ve Natasha Rothwell gibi isimler de yer aldı.

Önceki gece düzenlenen konserde ise Gazze’deki insani yardım çalışmaları için 1,5 milyon sterlin bağış toplandı. Londra’daki OVO Arena Wembley’de düzenlenen konserde dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra Filistinli sanatçılar da sahne aldı.