Şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan'a Ferhat Göçer'den dava!

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi Kuru Otlar Üstüne'nin bir sahnesinde Ferhat Göçer'in şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Göçer dava açmayı düşündüğünü dile getiren bir açıklama paylaştı: "Bi telefon açsa seve seve verirdim zaten" dedi.

76. Cannes Film Festivali’nde ödül alan "Kuru Otlar Üstüne" 2023'ün en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Film, Ceylan imzalı yapımlar arasında en yüksek açılışını gerçekleştirmişti.

"EN AZ 10.000 DOLAR ALIRSIN"

Filmde aynı zamanda Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı olan Ferhat Göçer'in "Son Aşkım" şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı. Ferhat Göçer "Bi telefon açsa seve seve verirdim zaten" diyerek sosyal medyadan açıklama paylaşmıştı.

Yeni bir açıklamayla kararını değiştiren Göçer, yeni bir paylaşım yaptı.

İşte Göçer'in paylaşımı:

"Ya da diyorum ki bu zalım telefon açmazsa… Açalım davayı… Kazandığım paranın hepsini burdan 100 dolar 100 dolar size dağıtayım, yiyelim beraber… Sordum avukatlara… En az 10.000 dolar alırsın dediler…."