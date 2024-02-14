Tanpınar'ın izinde 16 edebiyatçı bir araya geldi! "Bursa'nın Bitmeyen Hikayesi"ni yazdı

16 genç hikâyeci Bursa'yı hikayeleştirdi. Bursa'nın Bitmeyen Hikayesi adlı çalışmayla şehrin tarihi, sosyal ve kültürel ortamı genç edebiyatçıların gözünden ayrı ayrı kurgulandı.

Tarihi, kültürel, sosyal yönleriyle köklü bir maziye sahip olan Bursa'da 16 genç hikâyeci bir araya geldi. Kaleme aldıkları ‘Bursa’nın Bitmeyen Hikâyesi’ adlı kitap da şehir belleğine kazandırıldı.

Hikâyelerin bir araya getirilmesi için koordinasyonu sağlayan Yazar Ali Aycil tanıtım toplantısında süreci anlattı. Aycil'in ifadsesine göre Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın çabasıyla 2022’de değişik şehirlerden bir hikâyeciler Bursa’da misafir edildi. Ardından sanatçılardan Bursa’dan edinecekleri intibaalar ve Bursa’nın onlarda oluşturacağı hayallerden hareketle birer hikâye yazmaları istendi. Kaleme aldıkları hikâyeler kitaplaştırıldı.

Şehir hafızasına belge olarak kazandırılan ‘Bursa’nın bitmeyen hikâyesi’ kitabının tanıtımı, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Yayın Kurulu’nda Mukadder Gemici, Necmettin Turinay, Ali Ayçil, Murat Sedat Sert ve Güray Süngü’den yer aldı.

Eser; Abdullah Kasay, Ali Güney, Aynur Dilber, Elif Hümeyra Aydın, Gökhan Yılmaz, Gülşen Funda, Hümeyra Yabar, Hüseyin Ahmet Çelik, Kadir Daniş, Kuddusi Demir, M. Fatih Kutlubay, Merve Çakır, Merve Sevde Selvi, Mustafa Aplay, Samet Çıldan ve Zeynep Kahraman Füzün’ün hikayelerinden oluşuyor.

3 gün boyunca Eskikaraağaç Köyü, Mudanya, Trilye, İznik, Cumalıkızık Köyü, İnkaya ve Bursa merkezi gezen genç yazarlar, şehrin doğal güzelliklerinden ve büyüleyici mekanların esinlenerek hikayelerini yazdı.

TANPINAR'IN İZİNDE

Ali Aycil, “Türk edebiyatının en önemli metinlerinden birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘5 Şehir’ adlı eseri, edebiyatımızda edebiyatçıların şehirler hakkında yazdığı en orijinal ve en önemli metinlerden birisidir. Bu kitabın yayınlanmasından yaklaşık 70 sene sonra bu kez genç sanatçılarımız, bir anlamda Tanpınar’ın izinden giderek Bursa’yla ilgili yeni metinler kaleme aldı." dedi.

Tarihte birçok gelişmeye imza atan Bursa’nın gençler tarafından daha iyi tanınabilmesi için edebiyatın önem taşıdığını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, “Bursa ticareti, tarihi, kültürü önemli bir yerdir. Bursa’da ne ticaretler, ne savaşlar yapıldı. Mutlaka çok büyük aşklar da yaşandı. Bursa bizi aşık olduğumuz bir şehir. Bu şehrin tanıtımında, anılmasında ve anlatılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm edebiyatseverlerin de Dünya Öykü Günü’nü kutluyorum” dedi.