Düşecek mi çıkacak mı? 7 ilde kavrulduk, 3 il sele teslim

Hava sıcaklığının mevsim normallerine kademeli olarak düştüğü yurt genelinde bugün 7 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.

7 İL ADETA KAVRULDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

Bugün en yüksek sıcaklık, 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti. Bu ilçeyi 43 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi, 42,5 dereceyle Mardin'in Dargeçit ilçesi, 41,5 dereceyle Batman'ın Hasankeyf ilçesi, 41 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesi, 40,3 dereceyle Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ve 40,1 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesi takip etti.

ANKARA, DENİZLİ VE AKSARAY'DA SAĞANAK YAŞANDI

Türkiye'de birçok il aşırı sıcaklarla kavrulurken, 3 kentte sağanak yağış etkili oldu.

Ankara, Denizli ve Aksaray'da sağanak yağış sonucu yaşanan sel nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Araçlar yollarda kaldı.