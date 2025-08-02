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Düşecek mi çıkacak mı? 7 ilde kavrulduk, 3 il sele teslim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Düşecek mi çıkacak mı? 7 ilde kavrulduk, 3 il sele teslim
Aşırı Sıcaklar, Sel, Yağış, Ankara, Denizli, Aksaray, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine doğru düşerken, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman, Diyarbakır, Aydın ve Hatay’da termometreler 40 derecenin üzerinde seyrederek aşırı sıcaklar yaşandı. Öte yandan Ankara, Denizli ve Aksaray’da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerine kademeli olarak düştüğü yurt genelinde bugün 7 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.

Düşecek mi çıkacak mı? 7 ilde kavrulduk, 3 il sele teslim - 1. Resim

7 İL ADETA KAVRULDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

Bugün en yüksek sıcaklık, 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti. Bu ilçeyi 43 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi, 42,5 dereceyle Mardin'in Dargeçit ilçesi, 41,5 dereceyle Batman'ın Hasankeyf ilçesi, 41 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesi, 40,3 dereceyle Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ve 40,1 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesi takip etti.

Düşecek mi çıkacak mı? 7 ilde kavrulduk, 3 il sele teslim - 2. Resim

ANKARA, DENİZLİ VE AKSARAY'DA SAĞANAK YAŞANDI

Türkiye'de birçok il aşırı sıcaklarla kavrulurken, 3 kentte sağanak yağış etkili oldu.

Düşecek mi çıkacak mı? 7 ilde kavrulduk, 3 il sele teslim - 3. Resim

Ankara, Denizli ve Aksaray'da sağanak yağış sonucu yaşanan sel nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Araçlar yollarda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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