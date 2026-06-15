Trabzon’da düzenlenen Kök Hücre Farkındalığı Semineri’nde uzmanlar, lösemi ve diğer kan hastalıklarıyla mücadele eden çocuklar için kök hücre bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Lösemiyle mücadele eden çocuklar için uygun bir kök hücre bağışçısı bulmak çoğu zaman hayatla ölüm arasındaki en kritik eşik oluyor. Bu konuda toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen Umut ve Yaşam Derneği, Trabzon’da düzenlediği seminerde hem uzmanları hem de aileleri bir araya getirdi.

Umut ve yaşam derneği kök hücre bağışına dikkati çekti! Lösemili çocuklar için umut seferberliği

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Umut ve Yaşam Derneği tarafından yürütülen “Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Aileler” projesi doğrultusunda hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak düzenlenen Kök Hücre Farkındalığı Semineri’ne kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin hastalar, hasta yakınları, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın moderatörlüğünü de üstlenen Dr. Nimet Baki, özellikle lösemi, lenfoma ve bazı kalıtsal kan hastalıklarıyla mücadele eden çocuklar için kök hücre bağışının hayati önem taşıdığını vurguladı. Yaptığı konuşmada “Kök hücre bağışını sadece tıbbi bir süreç olarak değil, insanın insana uzattığı en değerli yardım eli olarak görüyoruz” diyen Dr. Baki, yapılacak bir gönüllü bağışın bir çocuğun yeniden okuluna dönmesine ve ailesine kavuşmasına, hayata tutunmasına vesile olabileceğini söyledi.

Seminerde çocuk hematolojisi ve onkolojisi uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora kök hücre nakli süreçleri ve güncel tedaviler hakkında bilgi verirken, Trabzon Kızılay Kök Hücre Birim Yöneticisi Âdem Budayoğlu da gönüllü bağışçı olma sürecini anlattı. Diyetisyen Eda Hatipoğlu ile aile danışmanı Emine Bulut da tedavi sürecinde beslenmenin ve psikolojik desteğin önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

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