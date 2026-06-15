Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli sayılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, sağlık ve acil hizmetlerde görev yapan personelin çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında sağlık görevlilerinin idari izinli olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM tarafından yapılan açıklamada, Ankara Valiliği'nin daha önce yayımladığı NATO Zirvesi tedbirlerine işaret edilerek sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacağı vurgulandı.

Ankaradaki NATO Zirvesi süresince sağlık personeli izinli mi? DMM, iddiaları yalanladı

ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

Açıklamada, "Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir" ifadeleri hatırlatıldı.

Ankaradaki NATO Zirvesi süresince sağlık personeli izinli mi? DMM, iddiaları yalanladı

Açıklama şu şekilde:

"Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına" dair iddialar doğru değildir.

Ankara Valiliği tarafından açıklanan 36. Nato Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri’nde de açıkça belirtildiği üzere; “Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir.”

Vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas almaları önemle rica olunur"





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