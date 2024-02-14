Ankara-Kahire hattında 12 yıl sonra yeni dönem: Erdoğan ve Sisi'den kritik mesajlar

2013-2023 yılları arasında gergin bir dönemden geçen Türkiye ve Mısır ilişkilerinde bugün itibarıyla yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra gittiği gittiği Mısır'da mevkidaşı Sisi ile kritik mesajlar verdi. Erdoğan, "Mısır'la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz" dedi. "İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz" diyen Sisi ise, nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de kapsayan turunun ikinci gününde bugün Mısır'a gitti. Erdoğan, uçak çıkışında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. Bu, Erdoğan’ın 12 yıl aradan sonra Kahire’ye gerçekleştireceği ilk ziyaret oldu.

Türkiye ve Mısır arasında normalleşme süreci Temmuz 2023’te karşılıklı olarak büyükelçi atamalarıyla başlamış, Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan depremler de iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için zemin hazırlamıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin arasında bir an önce ateşkes sağlanması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması çağrısında bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Bu ticari ilişkilerimizi artırmak ve yeni konuları oluşturacağız. Strateji ortaklığı iki ülkenin merkezi ağırlıklı, istikrarı ve aynı zamanda refah ve gelişmesi açısından önemli görüyoruz. İki ülkenin ekonomik ve sosyal sıkıntıları genel bir durum. İlişkilerden gurur duyuyoruz. Gazze'ye yardımları önemsiyoruz. Bizim yaptığımız yardımlar ihtiyaçları karşılamıyor. Özellikle ateşkes için konuştuğumuzda bir Filistin ilanını istiyoruz, 1967 sınırlarına göre ve başkenti Kudüs olan. İki ülkenin Libya konusundaki anlaşmamızı beyan ettik. Libya'daki bütünlükle alakalı. Bu ilişkileri daha iyi seviyelere getireceğiz. Nisan ayında Türkiye ziyareti yapacağım. Burada olmanızdan gurur duyuyoruz. İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı'nın nazik davetine icabetle, uzun bir süre ki 12 yıl, yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabulden ötürü Cumhurbaşkanı Sayın Sisi başta olmak üzere tüm Mısırlı kardeşlerimize yine şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum.

Görüşmelerimizin detaylarına geçmeden evvel dünkü kazadan dolayı Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Özel bir maden ocağında dün yaşanan toprak kaymasında maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Bu 9 kardeşimizi arama kurtarma çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanımız ile Enerji Bakanımızı Erzincan'a gönderdik. Biz de kendilerinden düzenli olarak bilgi alıyoruz. Bölgede 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 uzman personel bulunuyor ayrıca 626 araç, 32 iş makinesi, 97 aydınlatma kulesi, 6 dron, 44 jeneratör ile özel donanıma sahip diğer araçlar, kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Mısır'la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz. Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyimizi Cumhurbaşkanlığı seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret de inanıyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır. Ticaret ve ekonomi iş birliğimizin lokomotifini oluşturuyor. Bugünkü istişarelerimizde ticaret hacmi kısa süre içinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Ayrıca 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarımızı da artırma kararlılığındayız.

Savunma sanayii çok ciddi potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alan. Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır'la güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. LNG, nükleer ve yenilenebilir enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirme imkanlarımızı da değerlendiriyoruz. Turizm, eğitim ve kültür alanında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarf edeceğiz.

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı gündemimizin ilk sıralarında yer aldı. İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın 28 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi, 70 bine yakın Filistinli masum yaralandı. Savaşta dahi dokunulmaması gereken camiler, kiliseler, okullar, hastaneler BM binaları bombalandı. Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor. Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir. Ülkemizden bugüne kadar uçak ve gemilerle 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının desteğini burada özellikle ifade etmek istiyorum.

Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler bizler için yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Mısır'ın bu konudaki kararlı tutumunu takdirle karşılıyoruz. Netanyahu yönetimi katliamlarını Gazzeli sivillerin sığındığı son nokta olan Refah'a da taşımaktan uzak durmalıdır. Uluslararası toplum sonu katliama varacak olan böyle bir çılgınlığa izin vermemelidir. Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Gazze'nin yeniden toparlanması için Mısır'la birlikte çalışmaya hazırız.

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