The İmam geri dönüyor! Devam filmi "Yeniden Başlamak" yolda

Hikayesiyle sinema gündemine yerleşen "The İmam" filmi devam filmiyle dönüyor. "Yeniden Başlamak" adlı filmin çekimleri başladı.

Filmin senaryosuna imza atan, müzisyen ve oyuncu Eşref Ziya, 2005 yapımı The İmam filminin ardından ikinci defa bir sinema filmi çekmeye başladıklarını belirterek, "Bu aslında hikayesi itibarıyla bağımsız bir sinema filmi ama The İmam'a da atıflar var. Oradaki başrol oyuncusu Emre'nin yani Emrullah'ın başından geçen ikinci bir hikaye gibi düşünebiliriz." dedi.

Filmin ilkinden bağımsız bir hikayesi olduğunu dile getiren Ziya, "Yani birinci filmimizi izlemeyenler bu filmi anlamakta hiçbir problem çekmeyecek. Birinci filmimizi takip edenler de 'Tarık o muydu? İşte Emre, Emrullah.' diyerek oradan çıkarımlar sağlayacak." ifadesini kullandı.

"HER İNSANIN BİR DÖNEMİNDE HAYATA TEKRAR TUTUNDUĞU ANLAR VARDIR"

Ziya, hayatına yeniden başlayan insanların hikayesini anlattığı için "Yeniden Başlamak" ismini seçtiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Her insanın hayatının bir döneminde hayata tekrar başladığı, tekrar tutunduğu anlar vardır. Bu sinema filminde biraz da ona dokunmaya çalıştık. Çok uzun yıllar bağımsız bir senaryo üzerine çalıştım ama dinleyenlerimiz konserlerde 'The İmam'ın devamı yok mu?' diye o kadar çok sordular ki ben de o bağımsız sinema filmimi biraz The İmam'a uyarladım.

Sanki onun bir devamıymış izlenimini vererek, Yeniden Başlamak adıyla sinema filmine imza atmaya çalıştım.

Senaryosunu yaklaşık 6-7 aydır yazıyorum. Önce hikayesini oluşturdum daha sonra çok uzun bir senaryo aşaması oldu. Bugün çok şükür, böyle ete kemiğe bürünmesi, yazdığım şeylerin diyalog olarak karşıma çıkması beni son derece mutlu etti."

Sanatçı, The İmam filminin yayınlandığı yıllarda çok ses getirdiğine işaret ederek, "Gerçekten insanlar Türk sinemasının o gelişen çizgisinin biraz dışında, biraz aykırı bir film olarak görmüştü The İmam'ı. Ben inanıyorum ki izleyenlerimiz bu sinema filmimizi de aynı kategori içerisine koyacak. Çünkü çok fazla sürprizi, sürpriz sonları olan, kendi içerisinde biraz şaşırtıcı öyküsü olan bir sinema filmi." değerlendirmesini yaptı.

ÇEKİMLER 1 AY SONRA BİTECEK

Yönetmen Kemal Yıldız, Eşref Ziya ile aylardır film üzerine çalıştıklarının altını çizerek, sete başlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

İstanbul'un Balat, Beyoğlu ve Hadımköy gibi çeşitli semtlerinde gerçekleştirilecek 4 haftalık bir set süreci planladıklarını vurgulayan Yıldız, "Profesyonel bir ekibimiz var. Görüntü yönetmeni, ışık şefi, ses, kamera arkasında çalışan bütün set arkadaşlarım, hepsi alanında profesyonel." şeklinde konuştu.

Yıldız, güvendiği bir ekiple sahada olduklarını, sinematografik anlamda da çok iyi başarılı bir iş çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Eşref Ziya ile proje üzerine uzun süre konuştuklarını dile getiren genç yönetmen, şu bilgileri verdi:

"The İmam'dan buraya birçok atıf var. Senaryo aşamasında beraber çalıştığımız için birçok yerde aynı göze, aynı kafaya erişip hikayenin derinliklerine beraber indik. Birçok düzenlemede Eşref Ziya ile hemfikir olduk. Onun gözünü olabildiğince yansıtmaya çalışıyorum. Kendi gözümle bu filme nasıl baktığımı anlatıyorum ve o da benim baktığım gözle projeyi beğeniyor. Biz üç aydır bu şekilde revizyon yapıyoruz. Finalde de artık sete çıkmaya karar verdik. Son dört haftalık hazırlık sürecinde mekanları gezdik cast yaptık. Hazırlığımızı, kostümümüzü, provalarımızı bitirdik ve setteyiz artık. İşe başlıyoruz."

"YENİDEN BAŞLAMAK" 2005'TEKİ FİLMİN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Filmin hikayesinde Balat'ta bir gecekonduda yaşayan 32-33 yaşlarındaki Sedat karakterine odaklanıyor.

Zengin bir ailenin çocuğudur aslında ama ailevi meseleler onu bu hayata itmiştir. Bu hayat şekli zamanla onu illegal işlere sürükler.

Günün birinde bir parkta sokak serserilerinin elinden kurtardığı, hafızası yerinde olmayan Kadir ağabeyi hayatını değiştirir. Onun sayesinde gazeteci Çiğdem ile tekrar hayata tutunmuş, yaşadığı hayatı ve geçmişi sorgulama fırsatı yakalar. Kadir Demir'in gerçekte kim olduğunu araştıran Sedat ve Çiğdem ikilisi, kendilerini çok karmaşık olaylar içinde bulur."

Çekimleri devam eden filmde, 2005'te izleyiciyle buluşan The İmam'daki Emrullah karakterinin hafızasını kaybetmesi sonrası yaşananlar farklı bir üslupla ele alınıyor.

Marmara Film Yapım imzalı filmin yönetmenliğini Kemal Yıldız, yapımcılığını Eşref Ziya, uygulayıcı yapımcılığını ise Yusuf Ziya Denli üstlendi.