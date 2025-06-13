Tarihî bahçelerde uzun geceler

İstanbul’daki tarihî saray, kasır ve müzelerin ziyaret saatleri uzatıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’de yaz aylarında gece müzeciliği uygulamaları popüler olurken İstanbul’daki tarihî saray, kasır ve müzelerin ziyaret saatleri de genişletiliyor. Millî Saraylar Başkanlığı, 15 Eylül’e kadar bazı tarihî yapılara ait bahçeleri her hafta cuma, cumartesi ve pazar akşamı ziyarete açık tutacak.

Bu akşam başlayacak uygulama çerçevesinde; Beylerbeyi Sarayı’nın hasbahçesi ve tarihî rıhtımı, Beykoz Mecidiye, Ihlamur ve Aynalıkavak Kasırlarının bahçeleri, Resim Müzesinin bahçesi, her hafta sonu saat 22.00’ye kadar açık olacak. Beykoz Cam ve Billur Müzesinin bahçesi saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

Küçüksu Kasrı mesire alanı ise pazartesi hariç her gün 21.00’e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Uygulama ile özel bahçelerde geçirilecek müddet uzatılarak ziyaretçilere daha huzurlu bir zaman dilimi sunulması hedefleniyor.