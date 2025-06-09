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Bugün İstanbul’da hangi müzeler ve saraylar açık? Kurban Bayramı müze ve saray ziyaret saatleri 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün İstanbul’da hangi müzeler ve saraylar açık? Kurban Bayramı müze ve saray ziyaret saatleri 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nda müzeler ve sarayların açık olup olmadığı sanat aktivitesi yapmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. İstanbul'un müzeleri ve sarayları Kurban Bayramı'nda belirli günlerde ziyaretçilerine açık olacaktır. İşte, Bayramda açık olan müzeler ve saraylar 2025 listesi...

Bayram tatilinde kültür ve sanat aktivitesi yapmak isteyen kişiler Kurban Bayramı'nda müzeler ve sarayların açık olup olmadığını merak ediyor.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da açık olan müze ve saraylar listesi 2025 belli oldu. Buna göre, İstanbul'un müzeleri ve sarayları bugün belirli saatlerde açık olacaktır.

Bugün İstanbul’da hangi müzeler ve saraylar açık? Kurban Bayramı müze ve saray ziyaret saatleri 2025 - 1. Resim

BUGÜN İSTANBUL'DA HANGİ MÜZELER AÇIK?

İstanbul’da müzelerin ziyaret saatleri şu şekilde;

9 Haziran'da açık olan müzeler:

Anadolu Hisarı Müzesi 10:00 - 18:00

Aşiyan Müzesi 09:00 - 17:00

Artİstanbul Feshane 10:00-20:00

Bugün İstanbul’da hangi müzeler ve saraylar açık? Kurban Bayramı müze ve saray ziyaret saatleri 2025 - 2. Resim

Atatürk Müzesi 09:00-17:00

Baruthane Müze 10:00-21:00

Bulgur Palas 10:00-19:00

Casa Botter 10:00-19:00

Bugün İstanbul’da hangi müzeler ve saraylar açık? Kurban Bayramı müze ve saray ziyaret saatleri 2025 - 3. Resim

Cumhuriyet Müzesi 10:00-19:00

Çubuklu Siloları 10:00-19:00

Kemal Sunal Müzesi 10:00-18:00

Müze Gazhane 09:00-18:00

Taş Mektep 10:00-18:00

Tekfur Sarayı 09:00-17:00

Turhan Selçuk Kültür Evi 10:00-19:00

Bugün İstanbul’da hangi müzeler ve saraylar açık? Kurban Bayramı müze ve saray ziyaret saatleri 2025 - 4. Resim

KURBAN BAYRAMI'NIN 4.GÜNÜNDE HANGİ SARAY, KASIR, KÖŞK VE MÜZELER AÇIK?

Kurban Bayramı'nın 4. gününde yani bugün İstanbul'da Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı açıktır.

Kurban Bayramı'nda açık olan saray, kasır, köşk ve müzelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Bulunan Saray, Köşk, Kasır, Müze ve Tarihi Fabrikalarda Uygulanacak Ziyaret, Tahsis, Arşiv, Araştırma ve Görüntü Alma Usul ve Esasları" doğrultusunda, Başkanlığa bağlı tüm saray, köşk, kasır ve müzelerin;

Kurban Bayramının 1. günü (06 Haziran 2025 Cuma) 10.00 - 17.30 saatleri arasında,

Bayramın 2. günü (07 Haziran 2025 Cumartesi) ve

Bayramın 3. günü (08 Haziran 2025 Pazar) 09.00 - 17.30 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.

Bayramın 4. günü ise (09 Haziran 2025 Pazartesi) Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı ziyarete açık olup, diğer saray, köşk, kasır ve müzeler ise ziyarete kapalı olacağı bildirilmiştir. Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.''

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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