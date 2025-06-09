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Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı? BİST Kurban Bayramı çalışma saati ve günleri!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı? BİST Kurban Bayramı çalışma saati ve günleri!
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2025 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul’da işlemlere kısa bir ara verildi. BIST, 5 Haziran Perşembe günü yarım gün işlem gördükten sonra tatile çıktı. Halka arz ile Borsa yatırımı yapanlar ise gözlerini BIST bayram çalışma saatlerine çevirdi.

Borsada bayram sebebiyle kısa bir mola verildi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem yapılamamaktadır. BIST'in yeniden ne zaman açılacağı yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

“Borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman işlem görmeye başlayacak?”  İşre sorularının cevapları haberimizde...

Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı? BİST Kurban Bayramı çalışma saati ve günleri! - 1. Resim

BORSA İSTANBUL BUGÜN AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın Resmi tatil sayılması sebebiyle Borsa İstanbul bugün açık değildir.

Pay Piyasasında, işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıyeten 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapıldı.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran Perşembe günü fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacaktır.

Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı? BİST Kurban Bayramı çalışma saati ve günleri! - 2. Resim

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayram tatilinin sona ermesiyle beraber, kamu kurumları başta olmak üzere borsa dâhil tüm resmi daireler 10 Haziran 2025 Salı günü mesaiye yeniden başlayacak.

Bu tarihten itibaren Borsa İstanbul’da hisse senedi, tahvil ve vadeli işlemler için alım satımlar tekrar başlayacak. Buna göre, Borsa İstanbul 10 Haziran 2025 tarihinde açılacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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