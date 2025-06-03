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Haberler > Ekonomi > Borsa İstanbul'da işlem takasları Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacak

Borsa İstanbul'da işlem takasları Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Borsa İstanbul&#039;da işlem takasları Kurban Bayramı&#039;ndan sonra yapılacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da Kurban Bayramı resmi tatili nedeni ile bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası Kurban Bayramı dolayısıyla 10 Haziran'da yapılacak.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa İstanbul'da işlem takasları Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacak - 1. Resim

BORSADA İŞLEM TAKASLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıca 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapılacak.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran'da fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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