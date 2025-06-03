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Borsada da gözler enflasyonda... BİST 100’de dikkat çeken ayrışma

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borsada da gözler enflasyonda... BİST 100’de dikkat çeken ayrışma
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dün 8.965’i test ederek son 2,5 ayın dibini gördü. Ardından tepki alımları ile 9.008’den kapandı. Sektörler arası ayrışma dikkat çekti. Bankacılık Endeksi %1,50 prim yaptı. Sınai Endeks ise %-1,14 geriledi. Bugün açıklanacak mayıs enflasyonunun sınırlı artışa işaret etmesi halinde, faiz indirimi beklentisinin öne çıkabileceği ve banka hisseleri öncülüğünde borsanın destek bulabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde en düşük 8.965 seviyesini test ederek, yaklaşık son 2,5 ayın dip seviyesini gördü. Ardından gelen tepki alımları ile birlikte endeks 9.008 puandan kapanış yaptı.

Para girişinde BIMAS, KCHOL ve THYAO ilk 3’te yer alırken; TCELL, YKBNK ve SAHOL en fazla para çıkışı yaşana hisseler olarak öne çıktı.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında; GRTHO, AHGAZ, ENERY, EKGYO ve TKFEN %9,94-%2,97 arası primle en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. RALYH, KTLEV, GSRAY, EUPWR ve PASEU ise %-9,98-%4,80 arası değer kaybıyla en çok düşen hisseler oldu.

BANKALARDA POZİTİF AYRIŞMA

Dünkü işlemlerde sektörler arası ayrışma da dikkat çekti. Bankacılık Endeksi (XBANK) %1,50 prim yaptı. Buna karşılık Sınai Endeks (XUSIN) %-1,14 geriledi.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün net kârı nisanda, yıllık bazda %56 artışla 48,1 milyar TL’ye yükseldi. Geçen yılın ilk 4 ayında 216,1 milyar TL olan kârlılık ise bu yıl Ocak-Nisan döneminde 264,2 milyar TL'ye çıktı.

SANAYİDEN ZAYIF SİNYALLER

Reel sektörden ise zayıf sinyaller gelmeye devam ediyor. Dün açıklanan İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI endeksi mayısta 47,2 olarak gerçekleşerek, yılın en düşük seviyesine geriledi. Sektörde daralma eğilimi ise 14’üncü aya ulaştı.

Bankacılık ve sanayi sektöründen gelen son sinyaller borsadaki fiyatlamada da etkisini gösterdi.

DİKKATLER ENFLASYON VERİSİNDE 

QNB Invest tarafından yapılan değerlendirmede, endekste 8.870 seviyesinin kritik destek olarak öne çıktığı belirtilerek “Bugün açıklanacak mayıs enflasyonu aylık bazda %2 civarında bekleniyor. Buna göre yıllık enflasyon %37,9’dan %36,1 seviyesine geriliyor olacak. Enflasyonun sınırlı artış göstermesi ve yıllık bazda gerilemesi, TCMB’den faiz indirim beklentilerini artırabilir. Olası bu durum, banka hisseleri öncülüğünde borsaya destek sağlayabilir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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