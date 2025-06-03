Mayısta 46 şirket, kendi hissesini topladı! İşte borsada en çok ‘geri alım’ yapanlar

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi mayıs ayını %-0,65 değer kaybıyla 9.019 puandan tamamlarken, borsa şirketleri de geri alımlarına devam etti. Geçen ay BİST 500 kapsamında 46 şirket geri alım yaparken; SASA Polyester 456,956 milyon TL’lik alımla zirvede yer aldı. İlk 10 şirketin toplam geri alımı ise yaklaşık 1,35 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi mayıs ayında %-0,65 gibi sınırlı bir değer kaybıyla 9.019 puandan kapanış yaptı. Ancak endeks ay içerisinde en yüksek 9.771 ve en düşük 8.985 seviyelerini test ederek, geniş bir aralıkta dalgalandı.

Öte yandan borsa şirketleri geçen ay hisse geri alımlarına da devam etti. Buna göre;

Geçen ay BİST 500 kapsamında yer alan 46 borsa şirketi geri alım yaptı.

İlk 4 şirkette alımlar 100 milyon TL’yi geçti.

4 şirketin alımları 50-100 milyon TL bandında gerçekleşti.

22 şirket ise 10-50 milyon TL bandında alım yaptı.

MAYISTA EN ÇOK GERİ ALIM YAPAN İLK 10 HİSSE

SASA Polyester (SASA): 456,956 milyon TL Alarko Holding (ALARK): 237,245 milyon TL Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA): 184,812 milyon TL Enerya Enerji (ENERY): 175,345 milyon TL Net Holding (NTHOL): 72,037 milyon TL Enda Enerji Holding (ENDAE): 69,866 milyon TL Gübre Fabrikaları (GUBRF): 63,271 milyon TL Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 53,456 milyon TL Ahlatçı Gaz Dağıtım (AHGAZ): 49,531 milyon TL ATP Yazılım ve Teknoloji (ATATP): 42,117 milyon TL

SASA POLYESTER ZİRVEDE

Listeye bakıldığında SASA Polyester 456,956 milyon TL’lik alımla zirvede yer aldı. İlk 10 şirketin toplam geri alımı ise yaklaşık 1,35 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bu arada Boğaziçi Beton, Kayseri Şeker, Investco Holding, Maçkolik, Global Yatırım Holding, MHR GYO, Lokman Hekim, Bahadır Kimya, Frigo Pak Gıda ve Cem Zeytin şirketleri de ilk 10’un ardından gelerek, en fazla alım yapan şirketler arasında yer aldı.

NEDEN GERİ ALIM YAPILIYOR?

Şirketler, Borsa İstanbul’un da verdiği izin ve yetki kapsamında şu sebeplerle geri alım yaparlar:

Hisse senedine güveni desteklemek,

Aşırı oynaklıkları gidererek fiyat istikrarını sağlamak,

Kasada bulunan nakdi değerlendirerek portföy çeşitlendirmek,

Değerinin altında fiyatlandığını düşündüğü hisselere destek olmak,

Şirketin kontrolünü kaybetmemek...

Geri alımlar, belli bir program dahilinde yapılır. Bu programda; tarih aralığı, bütçe ve hedeflenen hisse sayısı gibi detaylar paylaşılır.