Borsa ne zaman tatile girecek? Bayramda takaslar duracak!

Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken, “Borsa ne zaman kapanacak?” sorusu gündeme geldi. Borsa İstanbul, bayram öncesi ve sonrası işlem ve takas tarihlerine dair önemli duyurularda bulundu. Borsa İstanbul’un işlem saatleri, tatil takvimi ve takas tarihleri netleşti.

Yatırım dünyasının gözü kulağı Kurban Bayramı tatili öncesi Borsa İstanbul’un (BIST) işlem takvimine çevrildi. 2025 yılı resmi tatil takviminin açıklanmasının ardından, borsada işlem yapan binlerce kişi için “Borsa ne zaman tatile giriyor?” ve “Takas işlemleri ne zaman yapılacak?” sorularına cevap aramayaa başladı.

BORSA NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

2025 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul’da işlemler 6 Haziran Cuma günü sona erecek. Tatil süresi boyunca, yani 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihleri arasında borsa kapalı olacak. Bu süreçte hisse senedi, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında herhangi bir seans yapılmayacak.

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatilinin ardından Borsa İstanbul, 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden açılarak işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar, bu tarihte işlemlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

BORSA İSTANBUL TAKAS İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Borsa İstanbul’un resmi açıklamasına göre, 5 Haziran 2025 Perşembe günü takas yapılmayacak. 3 Haziran Salı tarihli işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü yapılacak. 4 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 11 Haziran 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.

BAYRAMDA BORSA İŞLEMLERİ NEDEN DURUYOR?

Bayram ve resmi tatillerde Borsa İstanbul’da işlemler durduruluyor çünkü piyasaların kapalı olduğu dönemlerde likidite düşüyor ve sağlıklı fiyat oluşumu zorlaşıyor. Ayrıca aracı kurumlar, takas bankaları ve merkezi kayıt kuruluşları da resmi tatil kapsamında hizmet vermediğinden, işlemlerin güvenli ve zamanında yapılabilmesi için tatil boyunca borsa kapalı kalıyor.