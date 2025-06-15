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Bayern Münih'ten 'Aslan' göndermesi! Sacha Boey'den 10 gollü şov

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na fırtına gibi başlayan Bayern Münih, Auckland City'i 10-0 mağlup etti. Maçta gol atan eski Galatasaraylı Sacha Boey için Alman devinin yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda C Grubu ilk maçında Bayern Münih ile Yeni Zelanda ekibi Auckland City karşı karşıya geldi. ABD'nin Cincinnati şehrindeki TQL Stadı'nda oynanan mücadelede sahneye çıkan Alman devi, rakibini adeta gole boğdu: 10-0

Bayern Münih'ten 'Aslan' göndermesi! Sacha Boey'den 10 gollü şov - 1. Resim

Münih'in gollerini Kingsley Coman (2), Sacha Boey, Michael Olise (2), Thomas Müller (2) ve Jamal Musiala (3) kaydetti. Dev karşılaşmada dikkat çeken isimlerden biri ise Sacha Boey oldu.

Bayern Münih'ten 'Aslan' göndermesi! Sacha Boey'den 10 gollü şov - 2. Resim

Sakatlık sürecini atlatan ve formasına yeniden kavuşan Boey, takımının ikinci golünü atarak moral buldu. Bayern Münih'in resmi X (Twitter) hesabından yapılan gol paylaşımında ise eski takımına göz kırpan bir detay vardı.

Bayern Münih'ten 'Aslan' göndermesi! Sacha Boey'den 10 gollü şov - 3. Resim

Bayern, Boey'in gol sevinci fotoğrafını paylaşarak sadece bir aslan emojisi kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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