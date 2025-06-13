Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Haftanın sanat ajandası | Ressam Rauf Tuncer’in “Otağ” sergisi

Haftanın sanat ajandası | Ressam Rauf Tuncer’in “Otağ” sergisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haftanın sanat ajandası | Ressam Rauf Tuncer’in “Otağ” sergisi
Sanat, Marmaris, Oyun, Belgesel, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanat ajandasında bu hafta; "Ressam Rauf Tuncer’in “Otağ” sergisi", Senfonik Anadolu Rock Bukalemun” konserleri, “Spiritua” oyunu ve Documentarist 18. İstanbul Belgesel Günleri var.

MURAT ÖZTEKİN - Ressam Rauf Tuncer’in “Otağ” sergisi, Fatih Belediyesinin Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde 20 Temmuz’a kadar görülebiliyor. 

■ “Anıtsal Mekânlarda, Anıtsal Konserler” serisi çerçevesinde 18 Temmuz’da Marmaris, 19 Temmuz’da ise Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda “Senfonik Anadolu Rock Bukalemun” konserleri gerçekleşecek.

■ Prömiyerini geçtiğimiz ay Grand Pera’da yapan “Spiritua” oyunu  26 Haziran Perşembe akşamı Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde tekrar seyirciyle buluşacak.

■ Documentarist 18. İstanbul Belgesel Günleri, 14-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara'da şüpheli ölüm: Göle düşerek hayatını kaybettiMobil uygulamasını ‘pazar yeri’ne çevirdi! Karaca’nın online mağazasında marka sayısı 150’ye çıkacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul müzik festivali... 22 konserde 45 isme sahne! - Kültür - Sanatİstanbul müzik festivali... 22 konserde 45 isme sahne!Tarihî bahçelerde uzun geceler - Kültür - SanatTarihî bahçelerde uzun gecelerDisney ve Universal, Midjourney’e karşı! Hollywood devlerinden yapay zekâya hukuki savaş - Kültür - SanatHollywood devlerinden yapay zekâya hukuki savaşEdebî eserler dijital sanatta - Kültür - SanatEdebî eserler dijital sanattaSinemada bu hafta | Ejderhalar niye geldi? Popüler animasyona ‘kanlı canlı’ yorum! - Kültür - SanatPopüler animasyona ‘kanlı canlı’ yorum!Kitap yayımları azaldı, Türkiye'nin kitap karnesi ortaya çıktı! İşte 2024 kütüphane istatistikleri - Kültür - SanatKitap yayımları azaldı, kütüphanelerin sayısı ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...