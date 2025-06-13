Haftanın sanat ajandası | Ressam Rauf Tuncer’in “Otağ” sergisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2025 03:50 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 03:51 - Güncelleme:

Sanat, Marmaris, Oyun, Belgesel, Haber

Sanat ajandasında bu hafta; "Ressam Rauf Tuncer’in “Otağ” sergisi", Senfonik Anadolu Rock Bukalemun” konserleri, “Spiritua” oyunu ve Documentarist 18. İstanbul Belgesel Günleri var.

MURAT ÖZTEKİN - Ressam Rauf Tuncer’in “Otağ” sergisi, Fatih Belediyesinin Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde 20 Temmuz’a kadar görülebiliyor. İlgili Haber Haftanın sanat ajandası | Matteo Bocelli ilk kez İstanbul'da ■ “Anıtsal Mekânlarda, Anıtsal Konserler” serisi çerçevesinde 18 Temmuz’da Marmaris, 19 Temmuz’da ise Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda “Senfonik Anadolu Rock Bukalemun” konserleri gerçekleşecek. ■ Prömiyerini geçtiğimiz ay Grand Pera’da yapan “Spiritua” oyunu 26 Haziran Perşembe akşamı Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde tekrar seyirciyle buluşacak. ■ Documentarist 18. İstanbul Belgesel Günleri, 14-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak