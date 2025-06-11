Haftanın sanat ajandası | Matteo Bocelli ilk kez İstanbul'da

Matteo Bocelli, “Summer Nights” turnesi çerçevesinde 17 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN - Mozart ve Salieri’yi merkeze alan “Amadeus” oyunu, 16 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda sahnelenecek.

Edebiyat, sinema, müzik ve görsel sanatlarla harmanlanan interaktif bir meddahlık gösterisi olan “Edebiyat Suare” 16 Haziran akşamı Zorlu PSM’de yapılacak.

Heykeltıraş Prof. Rahmi Aksungur’un “Retrospektif” sergisine ev sahipliği yapan İş Sanat Kibele Sanat Galerisinde 14 ve 21 Haziran cumartesi günleri ücretsiz çocuk atölyeleri düzenlenecek.