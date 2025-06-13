Disney ve Universal, Midjourney’e karşı! Hollywood devlerinden yapay zekâya hukuki savaş

Sanattaki “yapay zekâ gerilimi” büyüyerek devam ediyor...

MURAT ÖZTEKİN - Hollywood’un iki büyük film stüdyosu olan Disney ve Universal, telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yapay zekâ görsel oluşturma aracı Midjourney’e dava açtı.

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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki federal mahkemede açılan davada, Midjourney’in Disney ve Universal stüdyolarına ait “Star Wars” (Yıldız Savaşları), “Wall-e” ve “Minionlar”ın da aralarında olduğu birçok filmindeki karakterlerin görsellerini izinsiz şekilde kopyaladığı iddia edildi.

Hollywood stüdyoları ile bir yapay zekâ şirketi arasındaki ilk büyük hukuki hesaplaşma olarak kayıtlara geçen dava çerçevesinde Disney ve Universal, telif hakkı ihlal edilen her eser için 150 bin dolara kadar tazminat ve yapay zekâ aracının gelecekte telif hakkı ihlali yapmasının engellenmesini talep etti.

Midjourney’den iddialar ve davayla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.