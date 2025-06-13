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İstanbul müzik festivali... 22 konserde 45 isme sahne!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul müzik festivali... 22 konserde 45 isme sahne!
İstanbul, Müzik Festivali, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Yetkin Dikinciler, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

53. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni önceki gece AKM’de yapıldı.

MURAT ÖZTEKİN -  Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği törende, festivale desteklerinden ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Borusan Holding sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalin bu yılki “Onur Ödülü” ise opera sanatçısı Prof. Mesut İktu’ya verildi.

26 Haziran’a kadar, 22 konserde, 45’in üzerinde ismi ağırlayacak 53. İstanbul Müzik Festivali, şef Aziz Shokhakimov idaresindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu’nun gerçekleştirdiği bir dünya prömiyeriyle kapılarını açtı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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