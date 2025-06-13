Edebî eserler dijital sanatta

İstanbul Dijital Sanat Festivali, beşinci defa AKM’de kapılarını açtı.

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Mezo tarafından düzenlenen festivalde bütün dünyadan 80 sanatçının dijital işlerine yer veriliyor. Eserlerin bazıları tecrübe ediliyor, bir kısmıyla etkileşime geçiliyor, bazıları da bir oyun şeklinde sanatseverlere sunuluyor…

Festivalde edebiyat eserlerinin dijital sanatla yorumlandığı çalışmalar da dikkat çekiyor. “Binbir Gece Masalları”, Kafka’nın kitapları ve Orhan Pamuk’un “Benim Adım Kırmızı”sından ilhamla hazırlanan eserler sanatseverleri edebî bir dünyaya çekiyor.

Milletlerarası Ada Eden grubun “1001 Nights” adlı çalışmasında sanatseverler, “Binbir Gece Masalları”nda Şehrazat’ın yaptığı gibi bir hikâye yazıp yapay zekâlı krala beğendirmeye çalışıyor. Charles Games grubunun Kafka’nın kitaplarından ilhamla, Kafka uzmanlarıyla birlikte geliştirdiği “Playing Kafka” eserinde ise enteresan bir anlatı macerası ortaya konuyor. Coline Sauvand ve Laurent Toulouse’un geliştirdiği “30 Birds” adlı eser ise Pamuk’un “Benim Adım Kırmızı” kitabının ruhunu Fars minyatürleriyle birleştiren bir oyun olarak festivalde sunuluyor.

Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan festivalin küratörlerinden Rahim Ünlü “Burada edebiyatla bağlantılı eserler de yer alıyor. Bütün bu işler, günümüzde edebiyatla nasıl bir ilişki geliştirdiğimizi ortaya koyuyor. Bu ilişkinin dijital sanattaki yansımaları artık oyunlu ve interaktif eserler. Aslında her şey bir hikâyeye dayanıyor. Burada biraz da bunu vurgulamak istiyoruz” diyor.

Direktörlüğünü Dr. Nabat Garakhonava’nın, Artistik Direktörlüğünü Esra Özkan’ın yaptığı İstanbul Dijital Sanat Festivali, 15 Haziran’a kadar AKM’de devam edecek.