Turgut Özal'ın Sultan Abdülhamid itirafı: Bize yanlış öğrettiler!

Vefatının üzerinden 31 yıl geçen Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türk siyasi tarihinde unutulmaz işlere imza attı. Sultan Abdülhamid'e 'Kızıl Sultan' denilmesi hakkında yaptığı bir itiraf da tarihe geçti. Özal dedesiyle tartışmasından sonra onun haklı çıktığını görerek şu suali soruyor: "1909 ile 1918 yılları arasında koskoca imparatorluk bozuk para gibi harcanmış. Şimdi birisi Kızıl Sultan, öbürleri hürriyet kahramanı öyle mi?"

”1930 yıllarda ben ilkokul son sınıftayım. Tabii o zaman bizi bambaşka yetiştiriyorlar. Yaşıtlarım herhalde o dönem okutulanları hatırlayacak. Bir Türk’ün 10 düşmana bedel olduğunu, bir Türk’ün dünyaya bedel olduğunu ve daha birçok şeyler öğrendik. Ama kendi ufak dünyamızda, kendi çapımızda öğrendik.

"DEDE SEN Mİ İYİ BİLECEKSİN KİTAP MI İYİ BİLECEK?"

Dış dünyadan bihaberdik. Rahmetli dedem o sırada bize misafirliğe gelmişti. O da gençliğinde İstanbul’da bulunmuş Sultan II. Abdülhamit zamanında… Okuduğum tarih kitabında ‘Kızıl Sultan’ diyor, II. Abdülhamid için. Ben de okuyorum, o da dinliyor. Dedem de ‘bunların hepsi yalan, size yanlış şeyler öğretiyorlar’ dedi. Ben de dedim ‘Dede sen mi iyi bileceksin, yoksa kitap mı iyi bilecek?’

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Aradan seneler geçti yurtdışına gittik. Orada da bazı kitaplar edinmiştik. Orada da bu konular hakkında araştırmalar yaptım. Yurtiçinde kenarda köşede ufak tefek, kırıntı gibi gelen -o sırada çok sarih değil- bilgiler var. Baktım ki dedem haklı. Kendi kendime de sordum. Şu tarihi anlatmanın tersliğine bakın. Bu zata Kızıl Sultan demişler.

Devrine bakıldığı zaman hemen hemen bir karış toprak parçası vermemiş. Siyaseten fevkalade ülkeyi idare etmiş. Demiryolları, okulları yapmış. Çok sayıda icraatı var. Ondan sonra İttihat Terakki gelmiş. Birlik ve gelişme yani [kelime manası]. 1909 ile 1918 yılları arasında koskoca imparatorluk bozuk para gibi harcanmış. Şimdi birisi Kızıl Sultan, öbürleri hürriyet kahramanı öyle mi?"