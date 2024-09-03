Turistler Ertuğrul Gazi Türbesi'ne akın ediyor! Ziyaretçi sayısı milyonları aştı

Söğüt, 6-8 Eylül’de düzenlenecek Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne hazırlanıyor. Yılın ilk 8 ayında 2 milyon kişiyi ağırlayan Söğüt’e yurt dışından en çok Hindistan ve Pakistan’dan ziyaretçi geldi.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 6-8 Eylül’de düzenlenecek Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri sebebiyle tatlı bir telaş yaşanıyor. Şenlik için 8 ayda 2 milyon ziyaretçinin geldiği Ertuğrul Gazi Türbesi etrafında düzenlemeler yapılıyor.

Türbe görevlisi Belgin Özkan, Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıklarının sürdüğünü anlatarak, “Bu senenin son 1 ayında yoğunluğumuz katbekat arttı. Bugüne kadar 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık burada. Yurt içi, yurt dışı birçok ziyaretçimiz oldu. Hazırlıklarımız yoğun olarak devam ediyor. Genel olarak yurt içinden aile ziyaretçilerimiz yoğunlukta. Tur ziyaretçilerimiz de daha çok mayıs ve eylül ayında yoğunluk oluşturuyor. Yurt dışından da Pakistan, Hindistan özellikle bu iki ülkeden çok fazla ziyaretçi ağırlıyoruz” diye konuştu. Belgin Özkan, şenliklerin cuma günü resmî açılış ile başlayacağını belirterek “En coşkulu günü cumartesi günüdür. Yörük karşılama törenlerimiz ayrıca güreş ekiplerimiz, folklor ekiplerimiz, mehter takımı, askerî mızıkamız ve konserimiz ile birlikte... Pazar günü de devlet erkânının katılımıyla Yörük törenlerimiz sürmekte. Bu Yörük törenlerimize tüm Türkiye’yi, Ertuğrul Gazi’yi anmak isteyen o coşkuyu yaşamak isteyen herkesi davet ediyorum” dedi. Şenlikler öncesi Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret eden Nilgün Uğurlu, “İzmir’den sırf burayı görmek için geliyorum. Çok beğendim, çok güzelmiş. Ekibi de gördüm, askerlerimizi de gördüm çok mutlu oldum. Nöbet değişimini de gördüm çok mutlu oldum” dedi.