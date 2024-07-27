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Milas Ortaköy ve Türbe mahalleleri yakınında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

27 Temmuz Cumartesi günü Milas'ta çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken vatandaşların ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Son dakika Milas orman yangını söndü mü bilgisi paylaşıldı.

Bugün Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında müdahaleler devam ederken olay yerine ekipler sevk edildi.

Sabah saatlerinde Milas Geyik Barajı bölgesinde çıkmıştı.

MUĞLA MİLAS'TA ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

27 Temmuz günü Milas'ta çıkan yangın henüz söndürülemezken çalışmalar sürüyor.

Milas Geyik Barajı bölgesinde sabah çıkan yangın söndürülürken Ortaköy ve Türbe mahallelerine yakında bir alanda çıkan yangın için ekipler söndürme çalışmalarına başladı.

Vatandaşların dumanları görmesiyle beraber 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve orman ekipleri gönderilirken rüzgarın etkisiyle yangın büyüyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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