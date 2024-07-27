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Antalya'da 6 uçak ve 10 helikopter, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Antalya&#039;da 6 uçak ve 10 helikopter, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin orman varlığı açısından en zengin kentlerinden biri olan Antalya, orman yangınlarıyla mücadelede büyük bir adım atıyor. Bölgede, 6 uçak ve 10 helikopter, orman yangınlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için "alev savaşçıları"na destek sağlıyor.

Hava araçları, yangın söndürme çalışmalarında kritik bir rol üstleniyor ve yangın sezonu öncesinde sayıları artırılarak Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordinesiyle olası yangınlara anında müdahale edebilecek duruma getirildi.

Antalya, yaklaşık 1 milyon 200 bin hektarlık ormanlık alanıyla yüzölçümünün yüzde 57'sini ormanlar oluşturuyor ve bu durum kenti birinci derece yangınlara hassas hale getiriyor. Yangın sezonu boyunca, 6 uçak ve 10 helikopter olası yangınlara karşı sürekli hazır bekletiliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen stratejik noktalarda konuşlandırılan bu hava araçları, yangın ihbarı alındığında hızla havalanıyor. Kent genelinde denizlerden, göletlerden ve havuzlardan su alabilen bu araçlar, ekiplerin yönlendirmesiyle yangın bölgelerine giderek yüksek ısı ve dumanların arasına girip alevlerin üzerine su boşaltarak yangınla mücadelede büyük bir katkı sağlıyor.

Antalya'da 6 uçak ve 10 helikopter, orman yangınlarıyla mücadele ediyor - 1. Resim

123 ORMAN YANGINI MEYDANA GELDİ

Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, kentte, yıl başından bu yana 123 orman yangını meydana geldiğini ve 134 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Orman dışında da 114 yangına müdahale edildiğini dile getiren Derince, ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangınların kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.

Hava araçlarının yangının yayılmamasında ve kısa sürede söndürülmesinde etkin rol oynadığını vurgulayan Derince, "Yangında ilk müdahale süresi çok önemli. Hedefimiz ilk 10 dakikanın altında yangınlara müdahale edebilmek. Şu anda 11 dakikalardayız. Hem kısa sürede müdahalede bulunmak hem de ücra köşelere ulaşabilmek için hava araçları etkili oluyor. Antalya'da 9 helikopterimiz, 6 uçağımız, bir de yangın yönetim helikopterimiz var." diye konuştu.

Derince, bu araçları kullanan pilotların da havuzdan su alma, yangın esnasında suyu boşaltma ve yangınla mücadele konularında gerekli eğitimleri aldıklarını kaydetti.

Pilotların hangi alanlarda çalışacakları, nerelerden su alacakları, kaç sorti yapacakları konularında yangın yönetim merkeziyle koordineli hareket ettiğini anlatan Derince, "Yangında bir ekip çalışması gerçekleştiriliyor. Karadan müdahale eden ekipler ile havadan müdahale eden ekipler koordineli çalışıyorlar." dedi.

Antalya'da 6 uçak ve 10 helikopter, orman yangınlarıyla mücadele ediyor - 2. Resim

HER 5 KİLOMETREDE BİR

Bölge Müdürü Derince, hava araçların suyu alacakları noktaların yangın bölgesine yakınlığının da önemli olduğunu ifade etti.

"Her 5 kilometreye denk gelecek şekilde su havzası oluşturuyoruz." diyen Derince, Antalya bölgesinde 243 yangın havuzu ve gölet bulunduğunu, denizden de alım yaptıklarını dile getirdi.

Derince, su alma noktasında sıkıntı yaşanmadığını ve yeteri kadar havuz bulunduğunu aktararak, "Ama alanları sıklaştırmak ve müdahaledeki etkinliği artırmak amacıyla bu yıl 14 yeni yangın havuzu inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3,5 saat havada kalabilen helikopterlerin su alma haznelerinin 3 ton olduğunu bildiren Derince, Antalya'da bulunan uçakların ise hem denizden su alabildiğini hem de havalimanında su ikmali yapabildiğini dile getirdi.

Antalya'da 6 uçak ve 10 helikopter, orman yangınlarıyla mücadele ediyor - 3. Resim

OLASI YANGINLARA KARŞI UYARI

Yangın çıktıktan sonra ilk dakikalardan itibaren etkin mücadele yürütüldüğünü söyleyen Derince, asıl yangın çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bu alanda da Orman Bölge Müdürlüğü olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlatan Derince, sivil toplum kuruluşlarıyla, il genelinde, ilçelerde, köylerde bilgilendirmeler yaptıklarını, insanları olası yangınlara karşı uyardıklarını ifade etti.

Derince, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bağ, bahçe ve seralarda ateşle temizlik yapmayın. Ormanlık alan içinde piknik yaparken ateş yakmayın, piknik için belirlenen alanlarda ateşlerinizi yakın. Gelişi güzel sigara izmaritlerinizi, çöplerinizi ormana atmayın. Gördüğünüz her dumanı da 112 Çağrı Merkezi'ne haber verin. Küçük bir kıvılcım telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir. Ormanları korumak hepimizin görevi."

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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