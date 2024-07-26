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Bugün İzmir Dikili Çandarlı Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

26 Temmuz günü İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen orman yangını vatandaşı endişelendirirken ihbarın üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. 14.21'de başlayan yangında son dakika durum bilgisi de paylaşıldı.

Bugün öğlen saatlerinde Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde çıkan orman yangınında dumanların yükselmesinin ardından yangın neden çıktı ve söndürüldü mü merak konusu oldu.

İZMİR DİKİLİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ 2024?

26 Temmuz günü Dikili'de çıkan yangın 14.21'de başlarken sebebi henüz bilinmiyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi söndürme çalışmalarına devam ederken yangın henüz kontrol altına alınmadı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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