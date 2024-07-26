Tekirdağ Velimeşe’de çıkan yangının sebebi otluk alan ve çöp oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün Tekirdağ'da dumanların yükselmesiyle beraber vatandaşlar endişelenirken Tekirdağ Velimeşe yangın neden, nerede çıktı merak konusu olurken ekipler olay yerine sevk edildi. Dumanların yükselmesiyle beraber vatandaşlar yangın ihbarında bulundu.
26 Temmuz günü Tekirdağ'da yangın çıkmasının ardından Çerkezköy, Velimeşe'de yangın söndürüldü mü merak edilirken son dakika olayı ile ilgili son durum bilgilendirmesi geldi.
TEKİRDAĞ VELİMEŞE SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
26 Temmuz günü öğlen saatlerinde meydana gelen yangın otluk alanda çıkarken çöp yangını oldu.
Dumanların yükselmesiyle beraber vatandaşlar ihbarda bulunurken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe’de yol kenarında otluk alan ve çöp yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi