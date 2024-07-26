Tekirdağ Velimeşe’de çıkan yangının sebebi otluk alan ve çöp oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 15:03 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 15:07 - Güncelleme:

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Bugün Tekirdağ'da dumanların yükselmesiyle beraber vatandaşlar endişelenirken Tekirdağ Velimeşe yangın neden, nerede çıktı merak konusu olurken ekipler olay yerine sevk edildi. Dumanların yükselmesiyle beraber vatandaşlar yangın ihbarında bulundu.