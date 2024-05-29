Türkân Şoray film ezgileriyle sahneye geliyor

Yeşilçam’ın usta aktrisi Türkân Şoray, sahnelere dönüyor...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - 220 filmde başrol oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Şoray’ın film müziklerinden oluşan “Türkân Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” adlı konser, 35 kişilik senfoni orkestrasıyla sahneye taşınıyor. Unutulmaz filmlerin müzikleri, Türkân Şoray’ın katılımıyla ve film sahnelerinden kesitler eşliğinde seyirciyle buluşacak.

“Mavi Eşarp”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Dila Hanım” ve birçok filmden alıntılar Şoray’ın anlatımıyla tekrar hayat bulacak. Açıklama yapan Şoray, yıllardır bu tür faaliyetler olduğunu ancak ilk defa bir senfoni orkestrasıyla birlikte filmlerinden müziklerin seslendirileceğini sevinerek karşıladığını söylüyor.

Şoray “Seyircilerimle bu defa da müzikler eşliğinde buluşacağım ve onlarla birlikte bu konseri izleyeceğim için ben de çok mutluyum” diyor.

Konserin ilk gösterimi 10 Haziran akşamı AKM’de yapılacak. Konserde solist Melis Kızılaslan, orkestra şefi ve aranjörü Neyzen Özsarı, solistler Hande Everes ve Zeynep Burcu Altınel sahne alacak.

KRİZDE SAHNEYE ÇIKMAMIŞTI

Türk sineması 1970’li yılların ortasında ekonomik krize girmiş, popüler sinema oyuncuları, çareyi sahnelere çıkıp şarkı söylemekte bulmuştu. O isimler arasında Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın da vardı. Ancak Türkân Şoray, büyük tekliflere rağmen sahnelere çıkmamıştı.