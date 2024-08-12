Türkçe ve akif âşığıydı! Mehmet Doğan hayatını kaybetti

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, dün hayatını kaybetti.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Bir müddettir tedavi gören Doğan, 77 yaşında Ankara’da vefat etti. Doğan’ın naaşı bugün Hacı Bayram-ı Velî Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akif’in mezarının da bulunduğu Tacettin Dergahı’na defnedilecek.

TÜRKÇE HASSASİYETİYLE TANINIYORDU

Türkçe hassasiyetiyle tanınan ve lisana dair eserler veren Doğan “Öz Türkçecilik” denilen uydurukça akımına da karşı çıkıyordu. Ancak Doğan bunun yanında Mehmet Akif gibi isimlere dair kaleme aldığı “coşkulu” kitap ve makalelerle de adından söz ettiriyordu.

TYB’den yapılan açıklamada “Bir süredir tedavisi devam eden Şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan göçünü topladı, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ülkemizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.