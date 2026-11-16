Türkiye İş Bankası Müzesi, 19 senede 3,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi, 19'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 3,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan müzede, bankanın tarihini anlatan kalıcı serginin yanı sıra Sunay Akın'ın kardan adam koleksiyonundan seçilen eserler de ziyaretçilerle buluşuyor.

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Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankasının tarihî Yenicami binasında hizmet veren Türkiye İş Bankası Müzesi, 19. yaşını kutluyor. 1892’de postane olarak inşa edilen, 1928’den itibaren İş Bankası şubesi olarak hizmet veren bina, 2007’de müzeye dönüştürüldü. Açıldığı günden bu yana 3,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamasıyla dikkat çeken müzenin sergileri ve öğrenme programları ilgi görmeye devam ediyor.

Müzenin “İş’in 100 Yılı” adlı kalıcı sergisi ise belgeler, fotoğraflar, filmler ve koleksiyon parçalarıyla İş Bankasının bir asırlık tarihini anlatırken Türkiye’nin iktisadi macerası da ele alınıyor.

KARDAN ADAMLAR SERGİLENİYOR

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin kasa daireleri de İstanbul Oyuncak Müzesi iş birliğiyle hazırlanan “Kardan Arkadaşım, Sen Yine Gel” sergisine ev sahipliği yapıyor.

28 Şubat 2027’ye kadar açık kalacak sergide, Sunay Akın’ın yıllarca yurt içindeki ve yurt dışındaki koleksiyonerler, antikacılar ve sahaflardan toplayarak genişlettiği kardan adam koleksiyonundan oyuncaklar, posta pulları, çocuk kitapları, piyango biletleri ve maketleri içeren özel bir seçki yer alıyor.

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