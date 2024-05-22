Türkiye'den dünyaya 81 ilden damak çatlatan lezzetler! Türk Mutfağı Haftası işte böyle kutlandı

Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" faaliyetleri, 21-27 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor. Bu faaliyetler, Türkiye ve yurt dışında bir dizi kutlama aracılığıyla Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmayı hedefliyor.

SELİN HACIALİOĞLU'NUN HABERİ — Emine Erdoğan liderliğindeki girişim, Türk mutfağının zengin geleneklerini ve benzersiz tatlarını, sürdürülebilir, sağlıklı ve atıksız yönlerini vurguluyor.

Hafta boyunca sürecek kutlamalar, tadım oturumlarından yemek yarışmalarına kadar çeşitli etkinlikleri içeriyor ve Türk mutfağının kültürel önemini ve çeşitliliğini vurguluyor.

DÜNYA'DA EGE RÜZGARI

Türk büyükelçiliklerinin organizasyonuyla dünyanın çeşitli şehirlerinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde Ege yemekleri öne çıktı.

LONDRA'DA ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA

Londra'da, Türk Büyükelçiliği tarafından Ege mutfağının tanıtıldığı bir etkinlik düzenlendi. Program, sürdürülebilirlik ve sağlık vurgusu yaparak Türk mutfağının sıfır atık tariflerini ön plana çıkardı.

Ayrıca, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki UNESCO Dünya Mirası Alanları video sunumlarıyla gösterildi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türk mutfağının aileyi ve toplumu birleştirici rolüne dikkat çekti. Ünlü şef Hüseyin Özer ve zeytinyağı üreticileri Ayşe Özgür ve Asena Balsarı da geleneksel Türk mutfağı kültürü hakkında bilgiler paylaştı.

SOFYA'DA İZMİR KÖFTESİ

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen bir etkinlikte Ege mutfağı tanıtıldı. Konuklar, Ege zeytinleri ve peynirleri, asma yaprağına sarılı enginar dolması ve İzmir köftesi gibi yemeklerin tadını çıkardılar.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Türk mutfağı dünyanın en iyi 10 mutfağından biridir." dedi. Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov ise, "Her iki kültürümüz de zengin bir gastronomi mirasını paylaşmaktadır." diyerek Bulgaristan ve Türkiye arasındaki kültürel benzerlikleri övdü.

SARAYBOSNA'DA EGE

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türk Büyükelçiliği tarafından Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Dr. Erol Taşkın ve Dr. İbrahim Çekiç, lise öğrencilerine yayla çorbası ve İzmir köftesi gibi Ege yemeklerini hazırlamayı öğrettiler. Türkiye'nin Saraybosna Kültür Ataşesi Ahmet Atabaş, "Bu çalışmayla Türk mutfağına karşı öğrencilere bir aşinalık kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

ÜSKÜP'TE "TARİH, KÜLTÜR VE DOĞANIN BULUŞMASI: TURKAEGEAN LEZZETLERİ" KONSEPTİ

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un eşi Şeyma Nur Ulusoy, Ege bölgesi lezzetlerini tanıtan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar, dolma yapmayı öğrendi ve bir yemek yarışmasına katıldı. Ulusoy, "Mutfak, sadece hayatta kalabilmek için elzem beslenme ihtiyacını gidermenin çok daha ötesinde anlamlar içermekte, bireyler ve farklı kültürler arası etkileşimin önemli unsurları arasında yer almaktadır." diyerek Türk mutfağının çeşitli etkilerini vurguladı.

81 İLDE DAMAK ÇATLATAN LEZZETLER

Türkiye'nin 81 ilinde Türk Mutfağı Haftası büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

ANKARA ASIRLIK TATLARIN BULUŞMA NOKTASI OLDU

Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: " temalı bir program ve sergi düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinin doğal ve kültürel mirasını tanıttı.

Katılımcılar, Türk mutfağını beş duyuyla deneyimleyebildiler. Sergi, geleneksel mutfak gereçleri, el dokuma ürünler ve sofra düzenlemeleri ile Türk mutfağının zenginliğini ve misafirperverliğini gösterdi.

SİVAS TESCİLLİ KAHVALTILIKLARI TANITTI

Sivas'ta, katılımcılara tescilli kahvaltılıkların yer aldığı çeşitli lezzetler sunuldu. Vali Yılmaz Şimşek, "Sivas'ın zengin mutfak mirasıyla gurur duyuyoruz" diyerek etkinliğin amacını açıkladı.

Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas'ın zengin gastronomik kültürünü tartıştı. Katılımcılar, Sivas katmeri, ketesi, pastırma ve Zara balı gibi ürünleri tattılar.

TEKİRDAĞ'IN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ

Tekirdağ'da, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde kentin coğrafi işaretli ürünlerini tanıtan bir etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın mutfak zenginliğini yerli ve yabancı turistlere tanıtıyoruz." dedi. Etkinlikte Malkara eski kaşarı, Hayrabolu tatlısı ve Velimeşe bozası tadımları yapıldı.

KASTAMONU, ASIRLIK ÜRÜNLERİNİ TANITTI

Kastamonu, Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Hitit buğdayı," coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı ve diğer yerel lezzetlerin tanıtıldığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Vali Meftun Dallı, "Türk mutfağı, dünyada en önde gelen mutfaklardan. Anadolu'nun her köşesi ayrı lezzet yelpazesi sunuyor." dedi.

Kastamonu'da ilk ve ortaokul öğrencilerinin anneleriyle pişirdikleri yöresel yemekler için yarışma düzenlendi.

Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikramında bulunuldu.

SİNOP'TA YEREL LEZZETLERİN TADIMI VE YARIŞMALAR

Sinop'taki etkinlikler, yerel lezzetlerin tadımı ve yemek yarışmalarını içeriyordu. Vali Mustafa Özarslan, "Fast food nedeniyle tüm mutfaklar birbirine benzemeye başladı ama Türk mutfağı benzersiz ve nostaljik tatlar sunuyor." dedi.

EDİRNE'DE GASTRONOMİK ZENGİNLİKLER

Edirne'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte ciğer sarma ve Edirne beyaz peyniri ile Meriç fıstığıyla yapılan yemekler sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Edirne'nin gastronomi tarihi, Traklar'dan Osmanlı'ya kadar uzanan zengin bir kültürel mozaik yansıtır." dedi.

KAYSERİ'DE BAŞARI HİKAYESİ YAZAN KADINLAR

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı'nın açılışı yapıldı. Vali Gökmen Çiçek, kadın kooperatiflerinin başarılarını överek, "Bir başarı hikayesi yazdınız, cesaret ve kararlılık gösterdiniz." dedi.

Etkinlikte Kayseri mantısı ve baklava gibi geleneksel ürünler, yerel kadınlar tarafından hazırlanıp satıldı.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Türkiye'de ve dünya genelinde Türk mutfağının zengin mirasını kutlamaya ve tanıtmaya devam ediyor. 27 Mayıs'a kadar devam edecek olan etkinliklerde Türk mutfağının asırları aşan lezzetlerine dikkat çekilecek.