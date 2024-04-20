Türkiye’nin en büyük ahşap camilerinden biri! Binlerce kişi burayı görmeye geldi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük ahşap camilerinden olan tarihi Eşrefoğlu Camii’ni Ramazan ayında ve bayram tatil günlerinde 37 bin 913 kişi ziyaret etti.

Tarihi Eşrefoğlu Camisi’nin Ramazan ayında ve bayram tatil günlerindeki ziyaretçi istatistikleri belli oldu.

Eşrefoğlu Camii ziyaretçi raporunda yer alan istatistiki verileri göre, Ramazan ayı ile devamındaki 9 günlük bayram tatili sürecinde cami, günlük ortalama bin 53 kişi tarafından ziyaret edilirken, ziyaretçi trafiğinin en yoğun olduğu günde bu sayı 3 bin 854 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu tarih aralığında hafta içi 23 bin 663 olan ziyaretçi sayısının hafta sonu ise 14 bin 250 kişi olarak istatistiklere yansıdığı belirtildi.

Kadir Gecesi’nde 2 bin 633 olarak belirlenen cami ziyaretçi sayısının 9 günlük bayram tatilinde ise 19 bin 828 olarak ölçüldüğü kaydedildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Beyşehir İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat Turizm Fakültesi tarafından ibadethaneye yerleştirilen dijital ölçüm cihazı sayesinde tarihi mekanın ziyaretçi istatistikleri belirleniyor.

Ölçüm cihazıyla camiye gelenlerin sayısı aylık, haftalık ve günlük olarak ölçülebiliyor. Tarihi camide ölçüm cihazının yerleştirilmesiyle ilk ziyaretçi sayısal verileri 2022 yılının Temmuz ayından bu yana alınmaya başlandı.

Caminin önceki 1940'lı yıllardaki hali hakkında bilgi veren Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal şu bilgileri kaydetmişti:

“Devir değişti, teknoloji değişti, imkanlar değişti günümüzde. 1940'lı yıllara kadar burasının kullanıldığını biliyoruz. 1940'lı yıllara kadar Eşrefoğlu Camiinin cemaati İçerişehir Mahallesinin yaşlı sakinleri, 10-15 yıl öncesine kadar onları dinlediğimizde kendilerinin bu kuyudan çocukken kar aldıklarını anlattılar. Ben de bizzat onları dinledim. Bunlardan birisi Naci Demirat amca idi, bu kuyunun 1940'lı yıllara kadar kullanıldığını ifade etti. 1940'lı yıllardan sonra burası kapatıldı, üstü de çatının ve düz dam özelliğinin değiştirilmesi neticesinde üstü de bir camekanla kapatıldı. İçeriye aynı zamanda ışığı ve havayı alan, karı alan bölüm burası daha sonra kapatıldı. Belki bir açılış kapanış yapan bir mekanizmayla düzenlenebilir ama şu anda içeriye kar alınması çok uygun görünmüyor.”