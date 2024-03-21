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Haberler > Kültür - Sanat > Ahşap dile gelirse! Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti

Ahşap dile gelirse! Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ahşap dile gelirse! Kabe&#039;nin altın kapısını tabloya nakşetti

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Naht sanatçısı Muzaffer Okur'un 75 eseri bir sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide ceviz ağacından kesilen parçalarla 3 ayda tamamladığı Kabe'nin altın kapısı dikkat çekti.

Kartepe Belediyesi Sanat Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Nahhat Muzaffer Okur'un sergisine ev sahipliği yaptı.

Ahşap dile gelirse! Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti - 1. Resim

Eserleri hakkında bilgi veren Okur, "Selçuk ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan bu uygulama günümüzde yeniden hayat bulmaktadır. Yaptığımız eserler arasında en kıymetlisi Kabe'nin kapısıdır" dedi.

Eserinin ceviz ağacından kesilen parçalarla 3 ayda yapıldığını anlattı.

"AŞK OLMADAN BU ESERLER ORTAYA ÇIKMAZ"

Tüm hazırlanan eserlerin kıl testeresiyle yapıldığını belirten Okur, "15 yıldır bu sanatın içerisindeyim. Son 4 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültür Miras Taşıyıcısı olarak sanatımızı taçlandırdık. Sanatımızı gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz.

Ahşap dile gelirse! Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti - 2. Resim

Bu sanatın en önemli sermayesi sabırdır. Aşk olmadan, sabır olmadan bu eserler ortaya çıkmaz. Tam bir terapidir. Bu eserlerle ahşap dile gelmektedir. Ceviz, ardıç, zeytin, ıhlamur gibi ağaçları kullanıyoruz. Eserler ortaya çıkarken konuşmaktadır.

Her eserin bir hatırası vardır. Yapılan eserlerin ortaya çıkması farklı zamanlarda olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ahşap dile gelirse! Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti - 3. Resim

Muzaffer Okur, destekleri dolayısıyla Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a destekleri için teşekkür etti.

Sergi Kartepe Sanat Evi'nde 5 Nisan’a kadar 11.00 - 17.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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