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Kültür - Sanat

“Yağ ile bal” hayata geçti! Kıssa geleneği senaryolara yansıyacak

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“Yağ ile bal” hayata geçti! Kıssa geleneği senaryolara yansıyacak
Başlık Resmi“Yağ ile bal” hayata geçti! Kıssa geleneği senaryolara yansıyacak

“Yağ ile Bal Kısa Senaryo Yarışması” hayata geçiyor. Hisse Temaşa yapım şirketi tarafından ilk defa düzenlenen yarışmaya başvurular başladı.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Senarist Yusuf Faruk Tunç’un hayata geçirdiği yarışma, vahiy ile bağını kesen modern anlatıya karşı; nasihati merkeze alan, kıssadan hisse tekniklerini kullanmaktan çekinmeyen senaryoların üretimini teşvik etmek adına düzenleniyor. Yarışmanın gayesi “Beyazperdedeki lirik ve epik tecrübe ile kıssaların ve menkıbe geleneğinin sunduğu içsel denetim mekanizmasını birleştirmek” olarak ifade ediliyor.

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Dereceye girenlere toplam 30 bin TL nakit ödülün verileceği yarışmanın müracaatları 4 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek. Yarışmaya “yagilebal.com” web adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

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