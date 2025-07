Yıllardır kapalı tutuluyordu, 150 senelik tarihi yapıda bekleyiş sona erdi... Hacı Ayvaz Camii yapılıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağır hasarlı olduğu için 2019'da ibadete kapatılan tarihi Hacı Ayvaz Camii'nde restorasyon çalışmalarına başlandı. 6 yıldır kapalı duran tarihi caminin bir yıl sonra açılması planlanıyor.

Akçakoca Mahallesi'nde bulunan ve 1857'de inşa edilen tarihi yapı, yapılan incelemeler sonucu riskli bulunarak 6 yıl önce ibadete kapatılmıştı. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projesi, aynı yıl Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Restorasyon için Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihale düzenlendi.

İhaleyi alan yüklenici firma, yaklaşık 1,5 ay önce çalışmalarına başlarken, proje kapsamında caminin taşıyıcı sistemi, minaresi, çatı kaplaması ve iç mekan unsurlarının aslına uygun şekilde yenilenmesi hedefleniyor.

Tarihi dokunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan restorasyonun yaklaşık bir yıl sürmesi öngörülüyor.

"EN BÜYÜK TEHLİKE MİNAREYDİ"

Akçakoca Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, caminin restorasyonu için yıllardır çaba gösterdiklerini söyledi.

Caminin 2021 yılına ait görüntüsü

Geçmişte yaptıkları başvurulara karşılık kendilerine ödenek yetersizliği olduğunun bildirildiğini anlatan Şahin, "Bize en son gelen cevap, ödenek olmadığı ve ödenek geldiğinde restorasyonun yapılacağıyla ilgiliydi. Yaklaşık 20 gün önce çalışmalara başlandı. En büyük tehlike minareydi. O minareyi de sağ olsun Büyükşehrimizin katkılarıyla söktürdük" dedi.

"AKÇAKOCA, İZMİT'İN ÇOK DEĞERLİ BİR MAHALLESİ"

Çalışmaların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Çalışmalar yaklaşık 1 ay önce başladı. İnşallah en kısa zamanda bu da yapılır ve mahallemizin bir değeri daha ortaya çıkar. Akçakoca Kocaeli'nin, İzmit'in çok değerli bir mahallesi, tarihi bir mahallesi. Her bir köşesi, her bir basamağı, her bir yolu, her bir tarihi evleri, mekanları İzmit'imize bir renk katmaktadır"

Muhtar Mehmet Şahin, çalışmalarda emeği geçen kurumlara da teşekkür etti.