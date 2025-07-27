Yazın kavurucu sıcaklığında bile eksi 20 derece! Serinlemek isteyen oraya koşuyor

Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların uğrak noktası haline geldi. Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı kentte Harput’a çıkan vatandaşlar eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor.

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girilebilirken, mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletiyor. Sıcaktan bunalanlar belirli bir süreden sonra ise mağarayı üşüyerek terk ediyor. Tamamen turizme kazandırılması için proje çalışmaları yapılan Buzluk Mağarasının gerekli düzenlemelerin ve bakımların yapılmasıyla turizme de önemli bir katkı yapacağı değerlendiriliyor.

Mağaraya Antalya’dan geldiğini belirten Geray Kutlu şunları söyledi:

"Motosiklet ile seyahat yapıyorum. Karadeniz’i geçtikten sonra Van’a uğradım. Van’dan da içeri doğru kıvrılıp Tunceli ve Elazığ’a geldim. Buraya gelmişken soğuk yeri görmek istedim. Dışarıda hava sıcaklığı 37 derece. Ben bu seyahatim de 42 dereceye kadar sıcaklık gördüm.

"BURASI BUZDOLABINDAN DAHA SOĞUK"

Burası buzdolabından daha soğuk ve üşümeye başladım. Bu sıcaklıkta bu soğukluk inanılmaz güzel. Mağaralar gördüm, Ürgüp bölgesinde yer altı şehrinde bulundum ve gezdim. Antalya bölgesinde de birçok mağara var ama böylesine soğuk bir mağara ilk defa gördüm. Gerçekten ciddi bir soğuk geliyor. Dışarı da hava sıcaklığı 37 dereceyken burada hava sıcaklığı 5 derece falandır"