Uçuş görevlisi kılığına girdi, 120 kez bedava uçtu! Kimse fark etmedi

Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Alexander, 2018-2024 yılları arasında havayolu şirketlerinin sadece mürettebata sağladığı ücretsiz uçuş sistemini, sahte personel bilgileriyle kötüye kullandı.

30'DAN FAZLA SAHTE ROZET NUMARASI SUNDU

Savcılık, Alexander'ın yedi havayoluna ait sahte yaka kartı bilgileri ile sisteme kaydolduğunu ve sadece bir havayolu üzerinden 34 ücretsiz uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Mahkeme belgelerine göre, "Bu sahtecilik, uçuşların toplam sayısı şirket kayıtlarında dikkat çekecek düzeye ulaşınca fark edildi".

Savcılığın açıklamasında, Alexander'ın aynı yöntemi üç farklı havayolunda daha kullandığı, toplamda 120'den fazla ücretsiz uçuşa çıktığı bildirildi. Uçuşlar arasında Atlanta, Dallas, Las Vegas ve Los Angeles gibi çeşitli destinasyonlar bulunuyor.

"UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMEDİ"

Olayla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), sanığın her ne kadar biniş kartlarını hileli yollarla elde etmiş olsa da, "Tüm güvenlik taramalarından geçmiş ve yolcu güvenliğini tehdit edecek bir durum oluşturmamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Alexander’ın daha önce bir havayolu şirketinde çalıştığı, ancak uçuş görevlisi veya pilot pozisyonunda bulunmadığı belirtildi. 2022’de Alaska Havayolları’na pilot olmak için başvurduğu, 2024’te ise yeniden iş başvurularında bulunduğu tespit edildi.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Alexander, "havaalanının güvenli alanlarına sahte beyanda bulunarak giriş" ve "banka dolandırıcılığı" suçlamalarından mahkum oldu. Her suç için azami 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca kişi başı 250 bin dolara kadar para cezası ve denetimli serbestlik cezaları da gündemde.

Sanığın cezası, 25 Ağustos 2025'te açıklanacak.

ABD'de bir kişi, yaklaşık altı yıl boyunca uçuş görevlisiymiş gibi davranarak dört farklı havayolundan toplamda 120 ücretsiz uçuş gerçekleştirdi. Sanık Tiron Alexander, dolandırıcılık ve güvenli alanlara sahtecilikle giriş suçlamalarından dolayı yargılandı.