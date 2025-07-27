Vissel Kobe - Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2025 12:05 - Güncelleme: 27 Temmuz 2025 12:05 - Güncelleme:

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Barcelona, Japonya temsilcisi Vissel Kobe ile önemli bir hazırlık maçına çıkıyor. Vissel Kobe - Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak merakla takip ediliyor.

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Vissel Kobe - Barcelona maçı için geri sayım başladı. Bugünkü Vissel Kobe - Barcelona maçı Avrupa ve Asya futbolunun buluştuğu özel bir karşılaşma olacak. VİSSEL KOBE-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Barcelona’nın sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Japonya temsilcisi Vissel Kobe ile oynayacağı hazırlık mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Vissel Kobe - Barcelona maçını takip etmek isteyen futbolseverler, şifreli yayın yapan beIN SPORTS platformu üzerinden maçı izleyebilecek. İlgili Haber Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma şifresiz yayınlanacak VİSSEL KOBE-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Futbolseverlerin heyecanla beklediği hazırlık karşılaşması, 27 Temmuz 2025 Pazar günü oynanacak. Vissel Kobe - Barcelona maçı Türkiye saati ile 13.00'da başlayacak. İlgili Haber GS Plus ücretli mi, nasıl indirilir? Premium üyelik şartı merak ediliyor VİSSEL KOBE-BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK? Vissel Kobe - Barcelona maçı hazırlık karşılaşması, Japonya’nın Kobe şehrinde yer alan Noevir Stadyumu’nda gerçekleşecek. İlgili Haber Maça damga vuran diyalog! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli futbolcuya ne dedi?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan