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Vissel Kobe - Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vissel Kobe - Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Barcelona, Japonya temsilcisi Vissel Kobe ile önemli bir hazırlık maçına çıkıyor. Vissel Kobe - Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak merakla takip ediliyor.

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Vissel Kobe - Barcelona maçı için geri sayım başladı. Bugünkü Vissel Kobe - Barcelona maçı Avrupa ve Asya futbolunun buluştuğu özel bir karşılaşma olacak.

Vissel Kobe - Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı - 1. Resim

VİSSEL KOBE-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona’nın sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Japonya temsilcisi Vissel Kobe ile oynayacağı hazırlık mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Vissel Kobe - Barcelona maçını takip etmek isteyen futbolseverler, şifreli yayın yapan beIN SPORTS platformu üzerinden maçı izleyebilecek.

Vissel Kobe - Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı - 2. Resim

VİSSEL KOBE-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği hazırlık karşılaşması, 27 Temmuz 2025 Pazar günü oynanacak. Vissel Kobe - Barcelona maçı Türkiye saati ile 13.00'da başlayacak.

Vissel Kobe - Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı - 3. Resim

VİSSEL KOBE-BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Vissel Kobe - Barcelona maçı hazırlık karşılaşması, Japonya’nın Kobe şehrinde yer alan Noevir Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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