Vissel Kobe - Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Barcelona, Japonya temsilcisi Vissel Kobe ile önemli bir hazırlık maçına çıkıyor. Vissel Kobe - Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak merakla takip ediliyor.
Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Vissel Kobe - Barcelona maçı için geri sayım başladı. Bugünkü Vissel Kobe - Barcelona maçı Avrupa ve Asya futbolunun buluştuğu özel bir karşılaşma olacak.
VİSSEL KOBE-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona’nın sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Japonya temsilcisi Vissel Kobe ile oynayacağı hazırlık mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Vissel Kobe - Barcelona maçını takip etmek isteyen futbolseverler, şifreli yayın yapan beIN SPORTS platformu üzerinden maçı izleyebilecek.
VİSSEL KOBE-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği hazırlık karşılaşması, 27 Temmuz 2025 Pazar günü oynanacak. Vissel Kobe - Barcelona maçı Türkiye saati ile 13.00'da başlayacak.
VİSSEL KOBE-BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Vissel Kobe - Barcelona maçı hazırlık karşılaşması, Japonya’nın Kobe şehrinde yer alan Noevir Stadyumu’nda gerçekleşecek.