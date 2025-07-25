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Sinemada bu hafta | Çizgi roman lezzetinde! ‘Superman’den sonra Fantastik Dörtlü’ vizyonda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sinemada bu hafta | Çizgi roman lezzetinde! ‘Superman’den sonra Fantastik Dörtlü’ vizyonda
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sinema salonları son haftalarda peş peşe Hollywood’un süper kahramanlarını ağırlıyor... DC Evreni’nin “Superman”inden sonra  bu hafta Marvel, “Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar” filmiyle salonları hareketlendiriyor.

MURAT ÖZTEKİN - Eserin beyazperdede enteresan bir başlangıç hikâyesi var: Stan Lee ve Jack Kirby tarafından 1961’de çizgi romanlarda ortaya çıkarılan “Fantastik Dörtlü”, uzayda yolculuğa çıktıktan sonra radyasyona maruz kalıp süper kabiliyetler kazanan dört bilim adamının serüvenini işliyordu. Bu hikâyenin 1994’te düşük bütçeyle çekilen ilk filminde telif problemleri ortaya çıktı. Bu yüzden eser, sinemada gösterilemedi. Ancak kopyaları elden ele yayılarak popüler oldu. 2005’ten itibaren ise peş peşe büyük bütçeli filmler üretildi. 

1960’LARIN ESTETİĞİNDE 

Şimdi ise Matt Shakman’ın yönetmenliğinde; Mr Fantastic, Invisible Woman, Human Torch ve The Thing karakterleri, aksiyonu yüksek bir hikâyede buluşuyor. Bu süper kahramanları ise Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach gibi tanıdık simalardan meydana gelen bir oyuncu kadrosu canlandırıyor. Filmde ekip, dünyayı açgözlü Galactus’a ve onun esrarengiz habercisi olan Silver Surfer’a karşı savunuyor. Ancak kahramanlıkları ile aile bağlarını dengelemeye çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. Eserin dikkat çeken yanı ise çizgi roman köklerine saygı mahiyetindeki 1960’ların retro-fütüristik görsel estetiğine sahip olması.

Süper kahraman filmlerinin artık “seyirci garantili” olmadığı malum. “Superman” Türkiye’de iki haftada 127 bin seyirci çekebildi. Bakalım “Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar” ile vizyonda yükselen son DC-Marvel rekabetinde kim öne çıkacak?

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

● “İntikam Operasyonu”

● “Âşıklar Şehri”

● “Şeytanla Bakışma”

● “Ne Halt Ettiğinizi Biliyorum!”

● “Dirsek”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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