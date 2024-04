Yönetmen ressamın “tuhaf” eserleri

Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun modern zamanın tuhafl ıklarını odağına aldığı “Tuhaf Zamanlar” adlı son sergisi bugünlerde İstanbul Concept Gallery’de sergileniyor

Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu aynı zamanda ressamlığıyla da adından söz ettiriyor. Pirselimoğlu’nun modern zamanın tuhaflıklarını odağına aldığı “Tuhaf Zamanlar” adlı son sergisi ise bugünlerde Istanbul Concept Gallery’de görülebiliyor.

Pirselimoğlu zamanımızı “Her şeyin birbirinin içine girdiği, her şeyin birbirinin içinden çıktığı, olabilecek her ihtimalden daha fazla ihtimalin olduğu, hiçbir ihtimalin olmadığı, herkesin başkası olduğu, her başkasının kendisi olduğu, hem bu anı hem başka anı yaşadığımız tuhaf zamanlar bunlar…” diye tanımlıyor.

Pirselimoğlu “Müktesebatım tuhaflıklar üzerine kurulu diyebilirim. Bence her şey çok tuhaf ama özellikle içinde yaşadığımız zamanlar çok fazla tuhaflıklar barındırıyor. Daha öncelerin bir devamı bu sergi.

Çünkü tuhaflıkların bir türlü sonu gelmiyor, her şey sürekli tekrar ediyor. Tekrar, benim en fazla takıntılı olduğum meselelerin başında geliyor. Bu serginin de üzerine bastığı temel zemin, içinde yaşadığımız çağ ve onun sürekli devam tekrarlarının tezahürü” diye konuşuyor.

Yönetmenin son filmi “Kerr”i de hatırlatan “Tuhaf Zamanlar” sergisi, 16 Mayıs’a kadar -pazar ve pazartesi günleri hariç- Beyoğlu’ndaki İstanbul Concept Gallery’de görülebilecek.

TARANTINO... SON FİLMİM DEMİŞTİ SÜRPRİZ ŞEKİLDE VAZGEÇTİ

Usta Hollywood yönetmeni Quentin Tarantino, 10. filminde son defa yönetmen koltuğuna oturacağını açıklamıştı. Brad Pitt’in rol alacağı konuşulan “The Movie Critic” (Film Eleştirmeni) adlı film için hazırlıklara başlayan Tarantino, iddialara göre projeden vazgeçti. Kendisine yakın kaynaklar Tarantino’nun senaryosunu yeniden kaleme alarak prodüksiyonun başlamasını tehir ettirdiğini, daha sonra ise projeyi iptal ettiğini öne sürüyor. Yönetmenin son işi için ise tamamen yeni bir film projesi hazırlığında olduğu düşünülüyor.