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Yerli sinema Afrika ve Balkanlara açılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yerli sinema Afrika ve Balkanlara açılıyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

170 ülkeye ihraç edilen Türk yapımı dizi ve filmler, bütün dünyada yaklaşık 750 milyon seyirciye ulaşıyor.

Esma Altın ANKARA  - ABD ve İngiltere’den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden üçüncü ülke olan Türkiye, sadece Orta Doğu değil, Avrupa ve Latin Amerika’da da geniş bir seyirci topluluğuna sahip. Yerli dizi ve filmlere olan rağbet, diğer ülkelerde de giderek artıyor. Son olarak Kuzey Afrika ve Balkan ülkeleri, Türk yapımlarını yakın markaja aldı.

Bu çerçevede, Türkiye ile ortak film yapımı ve teşviki için Sırbistan ve Cezayir ile anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu. Anlaşmaların gerekçesinde, filmlerin ve televizyon dizilerinin ortak yapımına ilişkin esasların belirlenerek, taraf ülkelerin gözetiminde sinematografik ortak yapımların gerçekleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Bu tarz ortak yapımların aynı zamanda, ülkeler arasında kültürel bağların geliştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. 

FESTİVALLERDE GÖSTERİLECEK

Türk ortak yapımı film veya televizyon dizileri, yönetmenlerinin vatandaşı olduğu ülkede yapılan uluslararası festivallerde sunulabilecek. Yapımcıların her bir ortak film ve televizyon dizisi için mali katkısı ise yüzde 20 ile yüzde 80 arasında değişiklik gösterebilecek.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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