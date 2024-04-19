Tüketici derneklerinden market kapatma uygulamasına tam destek Kapatma yetmez ifşa da edilmeli

Tüketici derneği başkanları fahiş fiyat artışı yapan marketlere getirilmesi planlanan kapatma cezaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkanlar “Geç alınmış ama doğru bir karar. Fırsatçılar hem maddi hem de prestij kaybı yaşayacak. Kapatılan marketin camına ‘Fahiş fiyat uyguladı’ diye de tabela asılmalı” diyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Fahiş fiyat uygulayan ve fırsatçılık yapan zincir marketlere kapatma cezası geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rekabet Kanunu’nda yapılacak olan değişiklikle marketlere uygulanan cezalarda değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Mevcut yaptırımların artırılacağı ve marketlere 15 günlük geçici kapatma dâhil pek çok yaptırımın gündemde olduğunu belirtti. Bolat konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışı gibi uygulamalarla mücadele etmek için bir çalışma yaptık. AK Parti parlamento grup yönetimine sunduk. Fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak getirilen Rekabet Kanunu’nda bu değişiklikleri yapacağız. Son dokunuşlarını yaptıktan sonra parlamentoya sevk edilecek” dedi. Bakan Bolat’a tüketici derneklerinden destek geldi. Başkanlar uygulama ile ilgili “geç ama yerinde bir karar” değerlendirmesinde bulundu.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu

CAMINA ‘İFŞA’ TABELASI ASILSIN

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili olarak “Fırsatçı ve vurguncu marketlere engel olunması konusunu her fırsatta dile getiriyoruz. Nihayet yaptığımız açıklamalar meyvesini verdi. Stokçuluk ve vurgunculuk suçtur. Bu tüm dünyada böyledir. Kamu otoritesi gerekli tedbirleri alır ve gereğini yapar. Meclis’e gönderilen yasa tasarısını inceledim. Ticaret Bakanı’nın da açıklamalarını dinledim. Yeni tasarıda cezalar misliyle artırılacak. Mesela bir markete ilk tespitte 350 bin lira bir ceza uygulandı, market fahiş fiyat işlemine devam ederse bu ceza 3,5 milyon liraya çıkacak. Bu yasa tasarısında iş yeri kapatma cezası geliyor. Kapatılan iş yerini camına bir tabela asılmalı. Mesela ‘Bu iş yeri şu tarihte yapılan denetimlerde aldığı ürünü üç kat, beş kat fazlaya satmıştır ve yapılan denetimlerde kapatma cezası uygulanması uygun görülmüştür’ gibi… Tüketicinin en büyük güvencesi tam rekabet ortamıdır. Marketler bunu da ihlal ediyor. Tüketicinin en büyük gücü tüketmektir. Bu ifşalar kar topu gibi büyür. Kapatma cezaları ile tüketici o marketten alışveriş yapmaktan vazgeçer. Tüketicinin sofrasına elini uzatanlara cezasını çekmeli. Çok doğru bir karar” dedi.

CİDDİ PRESTİJ KAYBI OLUR

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Turhan Çakar da marketler özelinde uygulanması planlanan ‘kapatma cezası’ kararının geç ama doğru bir karar olduğunu ifade etti. Çakar “Yıllardır tekel pozisyonlarını kullanarak vatandaşı sömüren bu zihniyet, Türkiye’nin kılcal damarlarına yayılmış durumda. Neredeyse her mahallede 3-5 tane bu zincir marketlerden bulunuyor. Ticaret Kanunu’na göre marketlere kesilen para cezalar devede kulak kalıyor. Son bir yılda kesilen para cezaları marketlerin toplam cirosunun binde 1’i kadar. Bu şekilde piyasayı kontrol etmek mümkün değildi. Bakanlık nihayet tüketicilerin sesine kulak verdi. Geç ama doğru bir karar. Kapatma cezaları ile mutlak suretle fahiş fiyatlanmanın önüne geçilecektir. Çünkü bir marketin 15 gün kapanması demek hem ciddi bir gider kaybı hem de prestij kaybı açısından çok önemli. Kapatma cezası marketlerin bir şubesine olacağı gibi birden fazla şubesine de uygulanabilir” diye konuştu.

KAFE VE RESTORANLARA BOYKOT ÇAĞRISI

Restoran ve kafelerdeki fahiş fiyatlara tepki gösteren vatandaşlar sosyal medyadan boykot kampanyası başlattı. Sosyal medya platformlarından #fahişyemeğeboykot etiketiyle bu soruna dikkat çeken vatandaşlar, “20-21 Nisan tarihlerinden kafe ve restoranlara gitmeyelim” çağrısı yapıyor.

Boykotun temelinde ‘enflasyon oranının bile üzerinde’ yapılan zamlar, servis ücreti altında alınan ekstra ücretler ve porsiyonlarda küçülme yer alıyor. Boykot çağrısı yapanlar Türkiye’deki kafe ve restoran fiyatlarının Avrupa’daki alternatiflerine göre çok daha pahalı hâle geldiğini dile getirirken, işletmelerin enflasyonist ortamı bahane ederek kârlarına kâr kattığını öne sürüyor. Boykot kampanyasına çok sayıda ünlü isim de yaptıkları paylaşımlar ile destek veriyor.