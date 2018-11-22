Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcı Mustafa Uslu, 4,5 milyona yakın kişinin izlediği "Müslüm" filminden sonra bu kez Türk spor tarihinde büyük iz bırakan halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini film yapacak.

Bir yıl sonra vizyona girmesi planlanan filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Uslu, Süleymanoğlu'nun bir efsane olduğunu belirterek, "Naim Süleymanoğlu, ilk dünya rekorunu 16 yaşında kırmış. Olimpiyatta üst üste 3 kez altın madalya kazanmış bir isim. Bana hep soruyorlar, 'Neden gerçek hayat hikayelerini filme çekiyorsunuz?' diye. Ben de soruyorum, 'Neden şimdiye kadar kimse çekmemiş?' Kahraman Astsubay Süleyman (Dilbirliği) Amcamız, Müslüm Gürses, Aşık Veysel, Gülsüm (Kabadayı) Anne, Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan askerlerimiz ve daha niceleri. Ülkemizde, Naim Süleymanoğlu'nun hayatı gibi anlatılmaya değer, unutulmaması gereken, gelecek kuşaklara aktarılması şart olan o kadar değerli hayatlar var ki." dedi.

Uslu, Süleymanoğlu'nu kimin oynayacağının henüz belli olmadığını söyleyerek, henüz düşünme aşamasında olduklarını dile getirdi.



"Süleymanoğlu bu kez sinemada rekor kıracak"

Hiçbir başarının kolay kazanılmadığının altını çizen Uslu, şunları kaydetti:

"Naim Süleymanoğlu, podyumda kendi kilosunun iki, üç katı ağırlığında halterleri kaldırıp adını dünya spor tarihine yazdırırken biz de onunla birlikte ekran başında nefesimizi tuttuk, tek yürek olduk, dua ettik. Ama oralara gelene kadar bu insan neler yaşadı? Bulgaristan'da ne badireler atlattı? Türkiye'ye geldikten sonra neler oldu? Yine çok güzel ve etkileyici bir film olacak, Naim Süleymanoğlu bu kez sinemada rekor kıracak diye düşünüyorum."



"Müslüm Gürses müzikte, Naim Süleymanoğlu ise sporda efsane"

Yapımcı Uslu, Müslüm Gürses'in müzikte, Naim Süleymanoğlu'nun ise sporda efsane olduğunu dile getirerek, "Naim, Time dergisine kapak olmayı başarmış sayılı isimlerden. Ben filmlerimde bilinenin arkasını, herkesin bildiğini sandığı ama bilmediği, farkında olmadığı gerçekleri anlatmayı seviyorum ve tercih ediyorum." diye konuştu.

Müslüm ile birlikte bu yıl üç film tamamladıklarına dikkati çeken Uslu, şu bilgileri verdi:

"Serdar Akar’ın yönettiği 'Çiçero' filmimiz 2019’un ocak ayında vizyona girecek. 'Ayla' ve 'Müslüm'ün yönetmeni Can Ulkay’ın çektiği 'Turkish'i Dondurma' filmi mart ayında izleyiciyle buluşacak. Bu arada başrolünde Binnur Kaya’nın oynadığı 'Gülsüm Anne' filmimizin çekimleri de yakında başlayacak. 'Türk Herkül: Naim Süleymanoğlu' filmi de yine 2019’da, kendisinin ölüm tarihi olan 18 Kasım’da vizyona girecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."