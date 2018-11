Türkiye Gazetesi

Hollywood sinemasının da etkisiyle tüm dünyanın rüyalarını süsledi bu şehir. Namıdiğer Big Apple (Büyük Elma). Belki de sırf bu sebepten her milletten insanın yaşadığı, kültürler harmanlandığı bir şehir olmayı da başardı. Haydi gelin ışıltının, hızın ve hayallerin şehrine gidenlerin mutlaka gezmesi gereken yerleri beraber inceleyelim.

CENTRAL PARK

Şehrin göbeğinde stresten kaçış şansı

Bilenler bilir sarı taksiler New York’un simgelerinden birisidir. Manhattan’da kafanızı nereye çevirseniz taksilerle karşılaşırsınız. Zaten kalabalık ve zamanın su gibi akıp gittiği bir şehirden bahsediyoruz. Tüm bu egzoz, ses, insan keşmekeşinin içinde, nefes almak isteyenlerin ilk durağı da tabii ki Central Park oluyor. Yıllık ortalama 25 milyon kişiyi ağırlayan Central Park, Birleşik Amerika’da en çok ziyaret edilen kent parkı olma özelliği taşıyor.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ

Amerika deyince akla ilk ne gelir?

New York Limanı’ndaki Liberty Adası’nda devasa bir neoklasik heykeldir Statue of Liberty (Özgürlük Anıtı). Fransız heykeltıraş Frédéric Auguste Bartholdi’nin tasarladığı bakır heykeli Gustave Eyfel tarafından 28 Ekim 1886’da kuruldu. Fransa halkından ABD’ye hediye edildi. Özgürlük heykelinin boyu; tabanından meşalenin uç noktasına kadar tam 93 metre. 35 metrelik bel kısmına sahip olan heykelin ağırlığı ise 225 ton.

BROOKLYN KÖPRÜSÜ

Medeniyetin ayak izleri

Şehrin en ikonik yapılarından birisi daha... Amerikan filmlerinde, dizilerinde bolca gördüğümüz, her gün farklı milletlerden yüzlerce kişinin üzerinden geçtiği ve en güzel kent manzarasını barındıran yerdir Brooklyn Bridge (Brooklyn Köprüsü). Kimileri en özel kareyi yakalamak için gelir buraya kimileri hayallerini ve dileklerini bir asma kilitle köprünün demirlerine asmak için. İşte bu sebeplerle New York’a yolu düşen herkesin gezip görmesi gereken yerler arasında hep ilk sıralarda yer alır.

MANHATTAN

Ticaretin, kültürün ve umudun merkezi

Kentin ticaret, kültür ve finans merkezi. New York denildiğinde akla gelen birçok müze, üniversite, spor kompleksleri alışveriş mağazaları, ünlü sokak ve caddeler burada yer alır. Şaşaası ile doğru orantılı pahalı ve oldukça kalabalık bir bölge. Ayrıca Birleşmiş Milletler Merkez Binası da Manhattan’da bulunuyor.

TIMES MEYDANI

Fantastik dünyanın kapıları aralanıyor

Tiyatrolar Bölgesini sorduğunuzda, kimileri New York City’nin kalbi derken kimileri de stres yüklü bir turist tuzağı diyecektir. Broadway’de yer alan prodüksiyonlardan ikonik televizyon stüdyolarına kadar her noktasıyla tüm yıl boyunca ziyaretçilerin akın akın geldiği bir bölge. New York City’nin en heyecan verici semtlerinden biri olan Times Meydanı/Tiyatrolar Bölgesi fantastik dünyanın kapılarını aralıyor.

BROADWAY

Sanatın kalbi burada

Sanatseverlerin uğrak merkezlerinden biri olan Broadway’in zamanla ABD ekonomisine sağladığı hatırı sayılır katkı, bu sektöre devlet desteğinin artmasına da sebep oldu. Öyle ki önceki yıllarda biletlerinden 1 milyar 193 milyon dolar gelir elde edildi. The Phantom of the Opera adlı oyun ise Broadway müzikalleri arasında bir rekoru elinde tutuyor. 21 yıl boyunca 10 binden fazla sahnelenen oyunun zirveyi de kimselere bırakmaya niyeti yok.