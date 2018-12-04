Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkça 10-12 Nisan 2019’da Samsun’da, 13’üncüsü düzenlenecek “Uluslararası MEB Robot Yarışması”nın temasının “yapay zekâ uygulamaları” olarak belirlendiğini söyledi. Yarışmanın, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla gerçekleşeceğini belirten Selçuk “2019’daki yarışmada ilk defa yapay zekâ alanına odaklanılacak” dedi.