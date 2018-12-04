Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkça 10-12 Nisan 2019’da Samsun’da, 13’üncüsü düzenlenecek “Uluslararası MEB Robot Yarışması”nın temasının “yapay zekâ uygulamaları” olarak belirlendiğini söyledi. Yarışmanın, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla gerçekleşeceğini belirten Selçuk “2019’daki yarışmada ilk defa yapay zekâ alanına odaklanılacak” dedi.
Bakan Selçuk: 2019’da yapay zekâ alanına odaklanılacak
04.12.2018 - 06:35 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), “yapay zekâ uygulamaları” temasıyla gelecek yıl düzenlenecek “Uluslararası MEB Robot Yarışması”na 20 ülkeden 4 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor.
Etiketler : Millî Eğitim Bakanlığı,
591693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/591693.aspx
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