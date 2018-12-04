Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde iş bulmanın gün geçtikçe daha zorlaşması özellikle gençleri yurtdışında eğitim almaya itiyor. Yurtdışına çıkmak, dil eğitimi almak, kendine yatırım yapmak isteyen öğrenci daha fazla oluyor. İşten çıkarılmış, ya da yeni iş bulamamış olan kişiler “Bari bu sancılı süreçte gidip dil eğitimi alayım, döndükten sonra daha iyi bir iş bulurum” düşüncesi ağır basıyor. Yurt Dışı Eğitim Danışmanı Nilüfer Kalafat, yükselen kur sonucu artan eğitim maliyetleri sonucunda yurt dışına giden öğrenci sayısında bir düşüşün yaşanmadığını, ancak öğrencilerin daha az maliyetli ülkeleri tercih etmeye başladıklarını söyledi. Kalafat, Türk öğrencilere yönelik bir indirim uygulanmadığı, ancak dil okullarının indirim, ekstra hafta sunmak, kuru sabitlemek, kayıt ücreti almamak gibi çeşitli kampanyalar yürüttüğünü söyledi.

Yüzde 90’ı eğitimden uzak

Türkiye’de engelli çocukların yüzde 89,3’ü çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemiyor... Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) ve Sabancı Vakfı öncülüğünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sosyal medyada ‘#BenNedenYokum’ etiketiyle binlerce kişi paylaşımlarda bulundu. Böylece engelli çocukların eğitim hakkından eşit şekilde yararlanabilmesi için destek çağrısında bulundular. Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2017-2018 yılı eğitim istatistiklerine göre eğitime dâhil olan engelli sayısı 333 bin 598. Ulusal ve uluslararası araştırmalar engelli bireylerin eğitime katılımda pek çok problemle karşılaştığının altını çiziyor.