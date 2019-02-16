Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

VAN GOGH: SONSUZLUĞUN KAPISINDA

Vincent Van Gogh'un hayatını ve Arles'teki son zamanlarını konu alan film, ünlü ressamın hayatının bilinmeyenlerine de değiniyor. Van Gogh'u William Dafoe'nun canladırdığı Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında filminin yönetmen koltuğunda ise Julian Scnabel oturuyor.

ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ

Yukito Kishiro’nun çizgi serisinden beyazperdeye uyarlanan Battle Angel, 26. yüzyılda yaşanan bir hikaye.

Tüm gelecek hikayelerindeki gibi dünya asil ve zenginler, fakir ve serseriler olarak ikiye bölünmüş. İyi vatandaşlar Tiphares’te varlık içinde yaşarken alt tabaka Scrap Yard adlı bir harabe şehirde yaşam savaşı veriyor. Tiphares’ten kovulmuş eski bir vatandaş olan doktor Ido bir gün yaralı bir cyborg kız bulur ve onu onarıp adını Alita koyar. Hikaye de asıl olarak bundan sonra, Alita’nın kimlik arayışıyla başlar.

GÖÇ MEVSİMİ

Köklü bir ailenin kızı ile kendi ailesini kurma hayalleri olan Rapayet, başlık parasını kazanmak için en yakın arkadaşı Moises ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığı işine girerler. Kısa sürede düşündüklerinden çok daha fazla para kazanan ikili, giderek açgözlü ve hırslı olmaya başlamıştır. Gittikçe aile bağlarının ve geleneklerinin zedelenmesine yol açan Rapayet, bazı şeylerin farkına varıp ailesini korumaya çalışır. Fakat borcun kan ile ödendiği bir çatışma içine düşecektir.

"BİR AŞK İKİ HAYAT

Moda'da köpeği ile yaşayan bağımsız yönetmen Umut, hayatının değişeceğinden habersizce köpeğiyle dışarı çıktığı bir sırada başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışır. Hayatının aşkı ile tanıştığına inanan Umut, kendini aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında kalacağı olayların içinde bulur.

HEP YEK 3

Daha önceden cezaevine düşmüş Aktan ve Gürkan'ın peşine mafya takılmışken, kendilerini İstanbul'un en büyük tarihi eser kaçakçısı Bilal Özkök'ün evindeki yılbaşı partisinde bulmalarıyla olaylar gelişir.

ŞEYTANIN BÜYÜSÜ

Sanat ile ilgilenen Daniela'ya teyzesi Sofia'dan yüklü miktarda para ve bir ev kalmıştır. Bu mirasla ne yapacağına karar veremeyen genç kız, şehir dışındaki eve gitmeye karar verir. Teyzesinin evine yerleştikten kısa süre sonra evde bir genç kızın günlüğünü bulan Daniela, günlüğü okuyarak geçmişin kapılarını aralayacak ve korkunç gerçeklerle yüzleşecektir.

COOL ÇOCUKLAR KAMPTA

Babalarının vefatının ardından anneleri Taryn ile birlikte dedelerinin yanına taşınan Zach ve Spence, yeni hayatlarına uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Dedeleri Norman, Spence'in utangaçlığından kurtulması için masallar ve hikayeler anlatarak onu cesaretlendirmeye çalışıyordur. Bu sırada anneleri, çocukları kampa göndermenin iyi geleceğine karar vermiştir. Büyük korkularla gittikleri kamp, Spence'in hayatını değiştirir ve yeni arkadaşlıklar edinmesini sağlar. Korkularıyla yüzleşen ve artık daha cesur olan Spence, arkadaşlarıyla unutlmaz maceralar yaşayacaktır.

ASTERİKS: SİHİRLİ İKSİRİN SIRRI

Galyalıların gücüne güç katan sihirli iksirin formülünü bilen tek kişi olan Büyüfix, iksiri hazırlamak için gereken otları toplamak üzere ormana gider, fakat orada geçirdiği kaza sonucu ayağını incitir. Artık iyice yaşlanan Büyüfix, sihirli iksirin tarifini başkalarıyla paylaşmaya karar verir ve formülü emanet edebileceği bir varis aramaya karar verir. Sihirli iksirin formülünün yanlış ellere geçmemesi için seçilecek kişi oldukça önemlidir. Genç, dürüst ve yetenekli bir varis bulmak için bütün Galya'yı gezecek olan Büyüfix'e Asterix ve Oburix eşlik edecektir.