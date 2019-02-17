Bakan Ersoy, Sinop'ta yapımı tamamlanan Kültür Merkezi'nin açılışında  yaptığı konuşmada, ülke olarak turizm alanında hedef büyüttüklerini dikkati  çekti.Ersoy, Bakanlık olarak ülkenin her noktasında turizmin gelişmesine  katkı sunmak için planlamalar yaptıklarına işaret ederek, Sinop'un da önemli bir  cazibe merkezi olduğunu anlattı.

Sinop gibi kentlerin daha fazla turist ağırlaması gerektiğini  vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Biz göreve geldikten sonra Türkiye'nin turist sayısı hedefini ciddi  manada artırdık. 50 milyon turist sayısını 70  milyon olarak revize ettik. Bu  sayıları yakalamak için Türkiye'nin turizmini bildik bölgelerin dışına  taşımalıyız. Birçok turizm potansiyeli olan alanlara yeni projeler hazırlayarak  oraları turizme katmamız gerekiyor. Bu açıdan şanslı illerden biri de Sinop.  Zaten geçmişten gelen çok ciddi turizm potansiyeli var. Sadece yeteri kadar  parlatılıp tanıtılamamış. İnşallah hızlı bir şekilde önümüzdeki aylarda doğru bir  planlama ve tanıtım planıyla hayata geçireceğiz. Bunları yaptıktan sonra Sinop'un  turist sayısında çok ciddi bir artış olacağına inanıyorum."

Bakan Ersoy, geçen ay Türkiye'de Sinema Filmlerinin Desteklenmesi  Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini anımsatarak, Sinop Tarihi Cezaevi ve  Müzesi'nin daha önce dizi platosu olarak kullanıldığını hatırlattı.

Sinop'un bu anlamda da şanslı bir il olduğunu dile getiren Ersoy, "Biz  geçen ay sinema destekleme yasasını hayata geçirdik. Bu yasa çerçevesinde  Türkiye'de yapılan film ve dizilerin ülkemizde yapılan harcamalarının yüzde  30'una kadarını Bakanlığımız teşvik kapsamında geri ödüyor. Şu an çok fazla ilgi  var. Yurt dışından da ilgi var. Biz bunu Türkiye geneline yaymak için 'Film in  Turkey network' platformunu hayata geçireceğiz. Açıkçası Sinop doğal güzelliği ve tarihi cezaevi ve müzesi ile web platformunda yerini alacaktır." diye konuştu.

SANAT TARİHÇİSİ VE ARKEOLOG İSTİHDAM EDİLECEK

Bakan Ersoy, Türkiye genelinde 133 noktada kazı çalışması yapıldığını  ancak bunlardan 31'inin yabancı kazı başkanlıkları tarafından yürütüldüğünü  aktardı.

Yerli kazı başkanlıklarınca yapılan 122 kazının ise sürelerinin 45 ila  60 güne sınırlı olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Biz bu kazı çalışmalarının süresini uzatmak için yeni bir proje  hazırladık. Önümüzdeki ay itibarıyla protokol işlemleri tamamlanıyor. İlk etapta  20 tane kazı yeriyle başlıyoruz ve bunları 12 aya yayıyoruz. 12 aya yaymayı kabul  eden kazı başkanlıklarıyla aylık izleme koşulu ile bir protokol yapacağız.  Böylelikle her ay finansal olarak destekleyeceğiz. Aynı zamanda sanat tarihçisi  ve arkeolog istihdam edilmesini sağlayacağız çünkü bu konuda yapılacak  harcamaları da Bakanlığımız finanse edecek."

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından Kültür Merkezi'nin açılışını  yaparak incelemelerde bulundu.
 