Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da eskiden kadınların kendi yetiştirdikleri ürünleri satması sebebiyle halk arasında ‘Kadınlar Pazarı’ olarak bilinen Melike Hatun Çarşısı'nda çalışan kadın sayısı bir hayli azalırken, birkaç kadın bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.



Her gün sabahın erken saatlerinde pazara gelerek 40 yıllık tezgahını açan ve geçimini buradan sağlayan 70 yaşındaki Nazife Akkaş, pazarın eski tadının kalmadığını, eskiden her şeyin daha güzel olduğunu belirtti. Eşinin 10 sene önce vefat ettiğini, o günden beri oğluyla beraber çalıştıklarını söyleyen Akkaş, eski zamanlarda yapılan pazarcılığı anlattı. Eskiden terazinin olmadığını ifade eden Akkaş, evde kilo kilo tartıp pazara geldiklerini söyledi. Akkaş, “Taşların üstüne kilo kilo koyardık, serer satardık. Herkes kendi üretirdi, evimizden getirirdik, satıyorduk. Şimdi belediye burayı parselledi, herkesin kendi sabit yeri var. Halden getiriyoruz, koyuyoruz, bir topan ekmek kazanmaya çabalıyoruz” şeklinde konuştu.



“Şimdi Konya’nın her tarafı market oldu”

Konya’da eski zamanlara göre market ve pazar sayılarının artmasıyla birlikte pazarcılığın eski tadının kalmadığını kaydeden 70 yaşındaki Akkaş, “Şimdi eski işler yok, durgun. Tadı yok pek. Ama ne yapacaksın? Şükredeceğiz Allah'ımıza, bekleyeceğiz. Ekmek teknesi, ben 40 yıldır bu pazardayım. Devam edip giderim. Ölesiye ekmek teknesini devam ettirmeye çabalıyorum. Eski kadınlar yok, dağıldı gitti. Şimdi kimse yok. Üç kadın kaldık. Birisi aşağıda, birisi ortada, birisi de benim. Başka kadın yok burada. O günler daha bir tatlıydı, çok iyiydi, neşeliydi ama şimdi eski tatlar yok. Şimdi Konya’nın her tarafı market oldu, pazar oldu. Eskiden bir Kadınlar Pazarı vardı herkes buraya koşardı. Ama şimdi Konya’nın her tarafı pazar oldu. Eşim öldü, 10 sene oldu gideli. Oğlanla burada çabalıyoruz, çalıştırıyoruz” ifadelerini kullandı.



Pazar tezgahında 70 yaşındaki kadın esnaf Nazife Akkaş'ı gören müşteriler ise yaşlı kadını takdir ediyor.