MURAT ÖZTEKİN

“New Silk Road” albümünün dünya turnesi çerçevesinde Türkiye’ye gelen Mrvica, iki saatlik konserinde, yeni albümündeki parçaların yanı sıra popüler eserlere de yer verdi. Mrvica, konserinin sonunda, Game of Thrones dizisi ile Mission Impossible film serisinin müziklerinin uyarlamasını çaldı. Mrvica, “Flight Of The Bumblebee” adlı zor eserde saniyede 16 nota çalabilmesiyle tanınıyor.